補習班男師扮女誘少年「想電愛嗎？」　翻臉逼拍自慰片

▲翁姓補教老師去年5月進入補習班雲端網站查詢學生個資後，誘騙一少年網愛，待上鉤後再威脅自拍手淫猥褻影片。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市翁姓補教老師利用自己權限查詢補習班學生個資，以女性暱稱上網與一少年搭訕、誘約「電愛」，再截圖對話內容威脅公布，脅迫少年自拍自慰影片供觀賞，後來翁向警方自首，警方查扣電腦硬碟相關影片、手機等證物移送桃檢偵辦；桃檢偵訊時，翁男坦承不諱，檢方17日依違反兒童及少年性剝削防制條例，將翁男提起公訴。

檢警調查，29歲翁姓男子在桃園市某補習班擔任教師，利用其權限登入補習班網路雲端查詢學生個資，後來發現15歲少年曾在該補習班上過課，於去年5月2日晚上7時至11時許，以「余樂樂」女子暱稱Messenger帳號向少年搭訕，再以文字傳送「你會想電愛嗎？你會自己爽爽嗎？會介意比你大一歲的姊姊嗎？」

少年則回覆「正常人都會吧？還是你要幫我摸、爽嗎？我可以幫你吹啦」等語，隨後翁男欲與少年以微信通訊軟體進行「電愛」與視訊，遭少年拒絕，翁男則將少年與其對話相關文字之截圖，非法蒐集少年臉部特徵照片，揚言將公布在學校網站上威脅少年，使得少年心生畏懼配合翁男指示。

翁男則以「要讓我舒服，不然我會轉傳」，還公布少年住址等訊息，少年歲聽從翁之指示加入其微信軟體好友，以視訊方式自拍手淫自慰之猥褻影片給翁男，翁男再乘機側錄儲存在個人電腦硬碟中觀賞。但翁男犯罪後在警方尚未察覺前自首，警方隨即循線在其住處查獲電腦硬碟與手機等證物，少年之母在警方通知後對翁男提告。

翁男在檢方偵訊時坦承不諱，少年也指證歷歷，警方則提供查扣翁男手機、電腦硬碟等證物，以及少年對話截圖等相關證物佐證；檢方認為，翁男所為涉犯個人資料保護法、兒童及少年性剝削防制條例等罪，以違反少年意願迫使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號罪嫌起訴，但考量翁男自首，建請法院減刑。

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