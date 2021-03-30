台中國三女到苗栗會網友...IG動態看得心驚！已嚐禁果家屬怒了

▲少女爺爺發文感謝警方找到他孫女。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市烏日區1名林姓國三女生日前拎著行李箱，獨自從烏日火車站搭到苗栗竹南會男網友，林女不但未先告知家人，手機關機，Line也封鎖，讓家人擔憂不已，懷疑被誘拐，烏日警方和竹南警方聯手調閱監視器，隔天即前往男網友家找到人，少女雖然順利被帶回，但已和男網友發生關係，家屬將提告。

烏日警方日前接獲林姓男子報案，他女兒下課回家後，突然拎著一只行李箱出門，坐上Uber計程車離開，讓家人來不及阻止，雖然緊急打電話，但手機關機，連Line也被封鎖，懷疑是遭網友誘拐才會離家。

警方追蹤林女社群，發現仍持續在Instagram發送動態，動態內容還說「越想控制他，他就越失控給你看」，懷疑是少女在敘述當下心情，令家屬非常擔心安危，少女的爺爺更在facebook發文協尋，希望鄉親們能協助找孫女。

警方調閱沿路監視器及行車軌跡發現，該輛Uber載送少女到烏日火車站，經詢問火車站櫃檯少女到達的時間點、購買的車票等訊息得知，少女搭乘區間車前往竹南火車站下車，於是立即去電請竹南分局協尋，當地派出所從站前監視器發現少女下車後，即和一名男子搭計程車前往住處。

竹南警方循線前往男子家，順利尋獲少女，並通知家屬前往帶回，家屬終於鬆了一口氣，並於facebook發文感謝警方的積極協助，據了解，少女遠赴苗栗會網友，並且發生關係，家人氣憤不已，將會提出告訴。

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