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平均只有24歲！桃園14人改名「鮭魚」　最長17字來自新竹

▲桃園市民政局指出，因受到知名壽司店推出姓名中有「鮭魚」同音字者消費可享優惠活動促銷，桃園市這兩天共有14位市籍民眾成功申請改名。（圖／翻攝自臉書網路）

▲桃園市民政局指出，因受到知名壽司店推出姓名中有「鮭魚」同音字者消費可享優惠活動促銷，桃園市這兩天共有14位市籍市民成功申請改名。（圖／翻攝自臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

受到知名壽司店「壽司郎」推出促銷優惠措施，桃園市政府民政局表示，這2天各戶政事事務所統計共有14位市籍市民成功申請改名，其中改名字數最多者有17字，除保留本名外，後面還加上「和把餔去找摸摸卡買宇智波鮭魚」，讓戶政人員傻眼，但最後已成功改名，不過這位市民設籍在新竹市，但特別的改名也讓戶政人員留下深刻印象。

桃園市政府民政局指出，16、17日2天桃園市各戶政事務所接獲市民申請改名者共計14人，其中中壢區5人最多，桃園區3人居次，其餘各戶政事務所則有1至2人，但改名前，戶政人員都會以請申請者要審慎評估考慮，不要因廠商宣傳活動，而在戶籍資料上留下永遠的紀錄，確認要改名者須評估一生以3次為限，且第2次須在成年後才能申請。

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▲桃園市民政局表示，受到知名壽司店推出姓名中有「鮭魚」同音字者消費可享優惠活動促銷，顯示鮭魚壽司熱已在全台蔓延。（圖／翻攝自臉書網路）

▲桃園市民政局表示，受到知名壽司店推出姓名中有「鮭魚」同音字者消費可享優惠活動促銷，顯示鮭魚壽司熱已在全台蔓延。（圖／翻攝自網路）

截今17日下午16時為止，全國各戶政事務所共受理14件桃園市市民申請改名為「鮭魚」相關名字案件，其中13人以「字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因」申請改名，主要改名為原有姓氏後再加上「鮭魚」、「鮭魚丼飯」，還有一位改名為原姓名再加上「進擊的鮭魚」，另還有原姓名再加上「愛吃大鮭魚」等名字，其中還有一位設籍新竹市市民在桃園某戶政事務所改名，除原有姓名外，後面還加上「和把餔去找摸摸卡買宇智波鮭魚」，共17字最多，但因不是桃園市人未列入，但自數最多，也讓戶政人員印象深刻。

桃園市政府名政局統計，14位桃市民眾改名成者，年齡大多落在20歲至25歲之間，平均則為24歲左右，顯示改名者多以年輕世代居多，據了解，改名者都透露，改名後絕大多數都會在促銷活動後再悄悄改回原來名字。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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