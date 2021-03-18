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社會 社會焦點 保障人權

遊覽車自撞6死「停N檔」4大疑點　煞車痕47米！駕駛喊：踩嘸剎車

記者陳俊宏／綜合報導

4大疑點！蘇花公路遊覽車撞山6死、39傷事故，游姓駕駛聲稱「踩嘸剎車」，不過，現場卻留下長達47公尺的煞車痕，到底是煞車失靈，還是人為操作不當，仍有待釐清；而事發前遊覽車時速45公里，乘客卻說司機開很快，以及遊覽車檔位停在「N檔」，這也有待釐清，全案將朝向過失致死偵辦。

▼游姓駕駛滿臉血第一時間說踩不到煞車。（圖／記者許力方翻攝）

▲▼蘇花遊覽車6死，駕駛滿臉血說踩不到煞車。（圖／記者許力方翻攝）

新店復興里里民日前分乘三輛遊覽車前往花蓮旅遊，怎料北返途中經過連續彎道下坡時，車身卻突然失控，隨後重重撞上山壁突起的水泥壁角，左後車身硬生生被扯出一個大洞，板金、零件散落一地，甚至還有乘客「連人帶椅」噴飛，現場一片狼藉宛若煉獄。

由於游姓司機第一時間聲稱「踩嘸煞車」，現場卻留下長達47公尺的煞車痕跡。運安會初步研判，遊覽車打檔桿在「N檔」，前輪煞車沒有咬死，還是處在可以活動的狀態。只是長下坡打N檔並不會省油，反而會使得煞車片及車輪上的碟盤溫度上升，導致剎車失靈。

▼現場留下長達47公尺的煞車痕。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書）

▲遊覽車蘇花撞山壁，現場留下很長一條剎車痕。（圖／翻攝臉書「爆料公社二社」）

中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞推測，這輛事故車的煞車前面是碟式，後面是鼓式，行經彎曲路段也多，如果踩煞車次數過多，會造成煞車皮過熱軟化，原本煞車效力可能有100%，軟化之後效力也許就僅剩50%。

魯孝亞認為，這起事故最重要造成死傷慘重的致命關鍵，主要還是因為車子撞上了最尖、最厚的連續壁，因這種擋土牆一定是做得非常堅硬、厚實才能擋住幾萬噸的土滑落，車輛就偏偏撞上最鋒利的牆角，「這種撞擊點，就算是戰車來也會被切割破出大洞，只是洞大小的差別而已，否則車輛時速只有45公里，說實在也不算快。」

而遊覽車在自撞山壁前時速45公里，有乘客卻說「感覺司機開很快」，這部分也有待釐清。檢方17日取走遊覽車4顆輪胎進行勘驗，並帶回俗稱「大餅」的行車紀錄器詳細調查，全案將朝向過失致死偵辦。

▲▼舊蘇花遊覽車撞山壁。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼遊覽車自撞山壁造成6死39傷。（圖／記者游芳男、許力方翻攝）

▲▼蘇花遊覽車撞山壁6死，乘客當場噴出死亡蓋白布。（圖／記者許力方翻攝）

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