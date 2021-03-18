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蘇花自撞釀6死慘劇！遊覽車司機「情緒不穩」　最快下週接受複訊

▲蘇花重大車禍的遊覽車游姓司機（左2），身體狀況不允許暫不出院接受複訊。（圖／記者游芳男翻攝）

▲蘇花重大車禍的遊覽車游姓司機（左2），因身體狀況，最快下週出院接受複訊。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇花遊覽車撞山6死、39傷重大車禍中，游姓司機頭部、腳部受傷、肋骨骨折，在羅東博愛醫院住院，18日下午，經院方評估，因身體狀況最快下週出院接受複訊。

蘇花遊覽車重大車禍後，遊覽車游姓受傷住院，雖在17日中午左右開始製作筆錄，但因後續精神狀況不佳，筆錄一度暫停。檢方為釐清詳細肇因，已經取走遊覽車4顆輪胎進行勘驗，並且帶回俗稱「大餅」的行車記錄器，詳細調查。

游男曾在17日中午一度接受製作筆錄，因後續精神狀況不佳，暫停筆錄工作。據了解，檢方要求需等游男精神情緒穩定後，警方才進行複訊。而18日下午，經羅東博愛醫院評估，因游男的身狀況，暫不出院，為此，最快下週游男才會出院接受複訊。

車禍也頭部、腳部受傷、肋骨骨折的游男，情緒不穩，對於發生重大傷亡很自責，他受傷到醫院時，也不斷問醫護，乘客怎麼了嗎？非常自責與擔心。甚至新北市長侯友宜到院關心傷患時，他也不願意見侯。另外，他曾說，當時車速只有40多公里，是「踩嘸煞車」車速才越來越快，他也緊張，只想讓車子安全停靠。

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