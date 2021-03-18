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衝破70萬！藻礁公投連署今送中選會　潘忠政：用民權翻轉不當開發

▲▼ 藻礁公投送中選會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲藻礁公投送中選會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

藻礁公投連署書今（18日）上午正式送件，環團一早就將70萬3504份的公投連署書，用4輛貨車送往中選會。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政說明，這次的連署活動終於獲得70萬國人的認同連署，讓他們有機會以直接民權翻轉不當的開發案。

桃園大潭觀塘工業園區中油第三天然氣接收站案，恐危及7千多年歷史大潭藻礁生態，環團發起「珍愛藻礁公投」，至今日已回收超過70萬份連署書。潘忠政提到，從啟動公投到今日的連署達標遞件，感謝全國關心藻礁的朋友自助式出錢出力幫藻礁，他們除了自己下載連署書，還主動找親朋好友簽連署；也有許多店家自動登錄成為連署點自行列印海報做宣傳，於是一疊疊的連署書就透過郵差送到工作小組。

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話鋒一轉，潘忠政以嚴肅的態度說明，藻礁生態系和能源轉型的真相迄今未釐清，這個近乎全民參與的運動，面臨黨派、擁反核、及各種意識形態之間不友善的互動，造成不少民眾受到不必要騷擾，呼籲相關單位能儘速辦理有法定效益聽證會，讓本案的真相攤在陽光下，讓國家能依循資訊公開、決策透明的民主機制向前行。

▲▼桃園大潭藻礁 中油天然氣三接棧橋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲桃園大潭藻礁。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣公民參與協會理事長何宗勳呼籲民進黨政府，當828藻礁公投不管成功或失敗，民進黨都是最大的輸家。藻礁公投贏了，是人民用選票教訓背離環保核心價值的民進黨。萬一藻礁公投輸了，民進黨將被貼上破壞千年藻礁烙印，創黨核心價值被摧毀，這樣傷害何其大。公投展現了廣納各方力量，蔡總統應超越藍綠成為永續執政的政治家風範，而不是圖一時過關的政客。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政也提到，珍愛藻礁公投是第一個以「生態保育」為主題的公民投票，它的意義不僅只是一場對於國家重大政策行使複決權的公民活動而已，更是一場推廣生態、環境教育的公民活動。他呼籲，在公投結果出爐前，所有海域工程應立即停工，而且行政院應立即提出其他替代方案。

潘忠政最後再次呼籲，藻礁要生長7600年以上才可能回覆成本來的狀態，希望這一片漂亮的藻礁海岸能留給我們的下一代，希望政府可以停止在大潭的第三天然氣接收站的工程。並呼籲，公投成案後，邀請大家在8月28日一起出來投下同意票。

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