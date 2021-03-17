隔壁也是鮭魚！台大妹壽司郎吃爆「2桌餐費曝光」　店員算盤臉臭了

▲鮭魚團餐費曝光。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

壽司郎3月17、18日推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，不僅掀起一波改名潮，鮭魚們也紛紛揪團去吃壽司郎。就有女網友在《Dcard》發文「我的極品朋友讓我同鮭魚盡了」，說他朋友早上9點跑去戶政事務所，改完名秒衝壽司郎。好笑的是，店裡不只他們一桌鮭魚，隔壁桌也是。原PO還在文中曝光2桌的價格，讓網友驚呆。

「感謝『蕭鮭魚』跟『曾極品鮭魚』的努力，我們今天吃得很飽」，台大妹在《Dcard》發文，PO出朋友身分證跟空盤照，文中還尷尬透露「辛苦壽司郎店員了，幫我們算盤子的時候看起來臉超臭，畢竟算完還是免費。」有趣的是，他們吃飽要離開時，發現旁邊那一桌也是鮭魚團。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼兩桌鮭魚團吃了一共13000元左右。（圖／翻攝自Dcard）

原PO好奇一問，發現兩桌的餐費都頗驚人，「席開兩桌，我在的這桌吃了5千多，另一桌更猛吃了7千多。」最後她還透露，「隔壁桌還點了4碗冰，我們近期應該不想再吃到鮭魚了」，也笑說結帳的時候，聽到店員一句「蕭鮭魚，好這樣就可以了哦！」忍不住感到爽度破表，「我們最後有乖乖整理盤子再給店員算，真的辛苦了！」

貼文一出，其他網友紛紛留言，「兩桌吃快13000（元）！真的是要同鮭魚盡吧」、「笑死！感謝鮭魚的貢獻」、「太賺了吧！好想認識鮭魚本人」、「成功教壽司郎做人」、「壽司郎辦這個活動真的是搬石頭砸自己腳。」