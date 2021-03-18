高雄41鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　「曾的愛吃鮭」過敏照戰

記者洪靖宜／高雄報導

連鎖迴轉壽司店壽司郎17、18日舉辦促銷活動，掀起全台改名之亂，高雄截至18日上午12時，已有41人改名與鮭魚相關，記者實際到壽司郎外走一趟，短短1小時內就有2組憑鮭魚名字要來吃壽司的民眾，一位名叫「吳家可鮭魚」同學就帶了5位女同學來吃，還有真的很喜歡吃鮭魚的「曾的超愛吃鮭魚」同學也現身，帶朋友一起來免費吃到飽。

▲「吳家可鮭魚」 同學帶了一群女生朋友來吃。（圖／記者洪靖宜攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲尚未開店前已經有不少民眾來等 。（圖／記者洪靖宜攝）

連鎖迴轉壽司店壽司郎17、18日舉辦促銷活動，掀起全台改名之亂，截至18日上午11時，高雄市最新人數為41人改名與鮭魚相關的名字。記者一早到高雄壽司郎門口觀察，尚未開門前就已經有不少人在排隊。

▲「吳家可鮭魚」同學 。（圖／記者洪靖宜攝）

一位「吳家可鮭魚」的同學，一共邀了5個漂亮女生朋友來吃，吳同學說昨天就去改名也已經來吃過，今天繼續揪攤，一共揪快6團，就是因為他在IG上PO出他改名的照片，短短一天就收到150多則留言，讚數更是五倍跳，還有不認識的人私訊他，至於收不收費，他也笑說自己很笨，每人只收50元，因為都是揪感情比較好的朋友同學，不要收太多。

至於改名家人知不知道，吳同學說，改名前媽媽就知道也同意，但阿公阿嬤不知道可能會生氣，因此下禮拜就會將名字改回來，採訪過程還遇到吳同學的叔叔，在旁笑說也說年輕不要留白，而受惠的5個女同學開心也笑說：「賺到，最近很想吃鮭魚！」

▲「曾的超愛吃鮭魚」同學 。（圖／記者洪靖宜攝）

另外也有女同學改名叫「曾的超愛吃鮭魚」，曾同學說：「因為我真的超級喜歡吃鮭魚，雖然對魚過敏還是想吃爆鮭魚，剛好又免費，我還有改名機會，剛剛戶政事務所一開門我就去改名，明天再改回來」，她也於IG開放朋友一起來大嗑鮭魚，目前拉到3團，一個人收100元，目標就是要「吃爆」，而家人知不知道她改名，她笑說：「這不能講，試探過媽媽，說改了會傻眼。」

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

高雄毒窟被抄現場還原！8童尖叫哭泣 離譜媽又懷孕毒品就放床邊

30歲女恩愛後就發炎！醫生要老公診間DIY 一檢查是這裡出問題

