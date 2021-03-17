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南韓爆首起打AZ疫苗後「血栓死亡」　陳時中回1句：確保安全才打

▲▼ 陳時中 。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者邱茀濱／綜合報導

歐洲多國施打AZ疫苗後，至今傳出多起血栓案例，引發各界疑慮，但指揮中心卻解釋說，西方人血栓發生率是黃種人的5到10倍，連醫師也說台灣應密切關注南韓、日本的數據。不過南韓今（17）日傳出一起施打AZ疫苗後，引發血栓死亡的病例，陳時中目前認為是獨立個案，尚無法說明與疫苗有關。

AZ疫苗爆發血栓之亂，歐洲多國宣布暫停接種後，胸腔科醫師蘇一峰15日就在臉書發文說，東西方人的體質有差異，東方人容易出血，西方人則容易血栓，「台灣應該密切關注的是，南韓、日本施打疫苗的不良反應」。

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但南韓17日就爆出，一名60多歲婦人日前施打後死亡，初步驗屍發現有血栓生成狀況。而當地專家卻說，病患原本就有其他基礎疾病，是無法判斷死因與施打疫苗有關。陳時中對此也指出，感覺是獨立個案，還沒有辦法說明與疫苗有關連性。

「台灣就是安全，確診就是少，我們不會為了打疫苗而打，一定會確保安全才會打。」陳時中強調，歐盟最近已針對AZ疫苗進行調查，約在當地時間18日、台灣時間19日才會有結果，屆時會將相關數據一起拿到專家會議評估。

至於台灣是否有停打標準，陳時中表示，AZ疫苗是否停打，是根據專家最近相關科學性資料，做出做後研判。不外乎是有沒有特別敏感族群存在，或者背景值是否超過等，要搜集廣泛意見才能判斷。

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