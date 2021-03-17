林森北路「碰」手榴彈炸裂！路人狂奔驚嚇20秒　媽轉身抱住孩子

記者柯沛辰、黃彥傑、張君豪／台北報導

台北市中山區林森北路一家酒店17日晚間8點多遭人扔擲2顆土製手榴彈，結果一聲轟然巨響，導致3人受傷，嚇得民眾四處逃散。事後，20歲王姓男子主動到中山一派出所投案，坦承丟擲土製炸藥，目前警方正在釐清案情。

有網友在臉書社團「爆料公社」貼出事發影片，可見當時數位民眾在過馬路、停等紅燈，不料突然出現爆炸聲響，遠方也冒出驚人火光，讓許多民眾不禁發出尖叫與驚呼聲。

影片中可見，爆炸發生後，馬路上的2名路人小跑步逃開，而停等紅燈的民眾也受到驚嚇，紛紛轉頭逃離現場，其中還有一位媽媽轉身將孩子護入懷中。

▲爆炸發生第一時間，一位媽媽立刻將孩子擁入懷中。（圖／爆料公社，下同）

許多網友看完紛紛留言，「我在現場也會嚇死」、「皇家最近很不平靜」、「多大的膽，每天都有警察站崗還敢惹事」、「現在都流行犯罪後自首嗎」、「太大聲了吧，好恐怖」、「在場的人可能還以為是恐怖攻擊...」

酒店業者指出，當時王姓嫌犯要進入酒店，他們配合政府防疫實名制，要求王男拿出身分證登記，但王男稱未帶證件，一度在店門口大聲咆哮，不料10分鐘後又折返店門口投擲2顆爆裂物。

據了解，土製手榴彈（含小鋼珠）迅速爆炸，噴出的小鋼珠不僅讓酒店大門出現多處傷痕，還擊碎對街大樓玻璃，導致3人受傷送醫。傷者中，一人是酒店旁的環保稽查人員，另2人則是對街路人，皆手腳皮肉割傷，被全數送往醫院救治。

有知名人士私下透露，竹聯幫仁堂某吳姓副堂主上周五到該酒店喬事，卻與圍事的竹聯幫和堂人馬發生衝突，頭部被敲打傷，疑似導致仁堂陣營不滿，因此派人丟擲爆裂物示威。不過，警方尚在偵訊，以釐清王嫌犯案動機。

▼爆炸發生當下，街頭冒出驚人火光，現場民眾驚呼連連。