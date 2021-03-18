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「寵妻狂魔」請舉手！這四個星座男根本寵到無極限　天天都是情人節

▲▼星座,寵妻狂魔,婚姻。（圖／翻攝自PEXELS）

▲有些人一進入婚姻就變寵妻狂魔，讓另一半天天都過情人節。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

離婚率居高不下，但還是有許多愛侶迫不急待步入婚姻，其實要有幸福快樂的婚姻生活，除了彼此努力經營之外，有些人更是天生的「寵妻狂魔」！《星座好朋友》就整理出四個結了婚就把另一半寵上天的星座男，認定妳之後，不僅願意把金錢大權交給妳，還會對妳無限溺愛，讓妳驚呼原來愛對了人，天天都是情人節。

雙子座：讓你掌管金錢大權

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雙子座腦袋很靈活，對於金錢跟工作都很有一套，投資理財方面更是有許多賺錢的好機會，單身時雖然看起來很愛玩、曖昧對象一大把，但只要被雙子男認定你是終身伴侶，就會把玩心收起，甚至會將家中的金錢交給另一半掌管，讓人非常安心。

▲▼星座,寵妻狂魔,婚姻。（圖／翻攝自PEXELS）

天蠍座：把你當唯一無限溺愛

天蠍座經常讓人想保持距離，其實是因為交往之前他們總會透露出一股高傲感，讓人猜不透，不過那其實只是他內心熱情的偽裝，如果真的愛上了一個人，那麼天蠍男可是會對他無限寵溺的，把另一半捧在手掌心，像是公主一般地呵護著，讓你感受滿滿的愛。

獅子座：霸道總裁變溫柔小貓

獅子座總是充滿自信、霸氣外露，這樣的性格，也讓他們對待所愛的人大方無比，完全可以讓你享受偶像劇式的霸道總裁愛情，別看他霸氣，兩人獨處時他又會化身溫柔小貓咪，幫你按摩、倒水、打掃做家事樣樣來，在家裡，你才是他的女王。

▲▼星座,寵妻狂魔,婚姻。（圖／翻攝自PEXELS）

巨蟹男：愛家寵妻都是天性

單身的巨蟹男大多很宅，大部分會把自己關在家裡不想出門，但如果結了婚，有老婆小孩之後就會把全部的心力放在家庭上，巨蟹本身就有一種「顧家」的特質，更是不介意成為打理一切的家庭主夫，相當願意扛起照顧孩子和做家事的責任，另一半想專心在外打拼賺錢也能相互扶持，而有工作的巨蟹男，下班回家後也不會廢著，會很心甘情願地做家事，讓另一半覺得很窩心。

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