別太主動追！對5大星座「越冷漠，越愛你」　天蠍網友自潮：天生抖M

▲你在追求另一半時，對他/她也是欲擒故縱，愛理不理嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

情場如戰場，談戀愛可得用對方法，在面對不同人時拿出不同的相處模式，別傻傻以一成不變的老招套用在每個人身上，是行不通的。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》表示，感情也需要因材施教，因此他分享「對他/她越冷漠，反而對你更有興趣、更愛你」的5大星座，有天蠍網友驚見自己上榜自嘲：「我天生抖M啊」。

安德魯說分析5個星座，你對他/她越冷漠，反而越愛你。其中必須參考太陽、月亮及金星：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.射手座

蠻愛刷存在感的射手座，需要被重視以及被關心，常會聽到射手嚷嚷：「我喜歡的都不喜歡我，我不喜歡的一直黏著我」，與他/她喜歡挑戰高難度戀情有關，當他/她明確知道你喜歡他/她，那股新鮮與神祕感就會消失。

射手座又稱為「人馬座」，下半身是馬不停地向前狂奔，因此造就射手座天生愛玩你追我跑的戲碼，若獵物靜靜地停在他/她身邊、百依百順的守候，他/她對你的興趣立馬削減。但有趣的是，一向喜歡熱鬧氛圍的射手座，在一個場合中若發覺有人表現得「特別不一樣」，也會意外被這項特質勾起好奇心。

2.牡羊座

天生有「抖M」體質的牡羊座，談戀愛追求特別、獨一無二、征服的成就感，一旦出現對他/她冷淡、不理不睬的人，會立刻激起牡羊想征服的心，一定要追到你。但並非指不要對牡羊主動追求，天生喜歡霸氣總裁類型的牡羊，在處於朋友階段時，一定要以兩天打魚、三天曬網的態度，讓牡羊猜不透你的心，忍受不了就會主動採取攻勢，主動有想征服你的慾望。

3.雙子座

喜歡挑戰高難度戀情的雙子座，在感情路上越得不到就越能激起他/她的興趣和激情；主動貼近、示好反而讓他/她提不起勁。雙子希望透過自己的努力、付出追求獲得幸福，雖然過程看起來有點傻，但如此一來才能讓他/她有怦然心動的感覺。一旦勾起雙子座對你的好奇心，會恨不得時時刻刻黏著你不放。

4.天蠍座

在愛情裡握有主導權、又始終給人神秘感的天蠍，喜歡上一個人，也會被摸不著、看不清的人所吸引，討厭別人對他/她忽冷忽熱，卻又有點享受其中，霧裡看花反而吸引天蠍座，覺得你有特色、異於常人。若一開始你就表現積極、熱情，反而難以脫穎而出，天蠍就愛你欲擒故縱，需要花點耐心、誠意，否則他/她是不會看你一眼的。

5.水瓶座

一旦愛上也是屬於「被虐體質」的水瓶，喜歡有主見、獨立的人，因此一開始對他/她太熱情容易備感壓力。水瓶座的感情大多從朋友關係先培養，感覺到了自然開花結果，太過心急或展現企圖心，容易破壞水瓶對愛情想像的朦朧美。

只要冷冷的，不要什麼都順著水瓶座，他/她們自己也會刻意營造距離感，讓相處過程更輕鬆，自然會主動靠近。你唯一要做的就是激起水瓶探索你的慾望，要將自己想像成一座礦山，讓他/她們慢慢挖掘，倘若礦山大門一下子開得太大，誰還對你有興趣呢？輕易到手是沒人會珍惜的。