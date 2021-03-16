　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

別太主動追！對5大星座「越冷漠，越愛你」　天蠍網友自潮：天生抖M

▲▼情侶,牽手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲你在追求另一半時，對他/她也是欲擒故縱，愛理不理嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

情場如戰場，談戀愛可得用對方法，在面對不同人時拿出不同的相處模式，別傻傻以一成不變的老招套用在每個人身上，是行不通的。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》表示，感情也需要因材施教，因此他分享「對他/她越冷漠，反而對你更有興趣、更愛你」的5大星座，有天蠍網友驚見自己上榜自嘲：「我天生抖M啊」。

安德魯說分析5個星座，你對他/她越冷漠，反而越愛你。其中必須參考太陽、月亮及金星：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.射手座
蠻愛刷存在感的射手座，需要被重視以及被關心，常會聽到射手嚷嚷：「我喜歡的都不喜歡我，我不喜歡的一直黏著我」，與他/她喜歡挑戰高難度戀情有關，當他/她明確知道你喜歡他/她，那股新鮮與神祕感就會消失。

射手座又稱為「人馬座」，下半身是馬不停地向前狂奔，因此造就射手座天生愛玩你追我跑的戲碼，若獵物靜靜地停在他/她身邊、百依百順的守候，他/她對你的興趣立馬削減。但有趣的是，一向喜歡熱鬧氛圍的射手座，在一個場合中若發覺有人表現得「特別不一樣」，也會意外被這項特質勾起好奇心。

2.牡羊座
天生有「抖M」體質的牡羊座，談戀愛追求特別、獨一無二、征服的成就感，一旦出現對他/她冷淡、不理不睬的人，會立刻激起牡羊想征服的心，一定要追到你。但並非指不要對牡羊主動追求，天生喜歡霸氣總裁類型的牡羊，在處於朋友階段時，一定要以兩天打魚、三天曬網的態度，讓牡羊猜不透你的心，忍受不了就會主動採取攻勢，主動有想征服你的慾望。

3.雙子座
喜歡挑戰高難度戀情的雙子座，在感情路上越得不到就越能激起他/她的興趣和激情；主動貼近、示好反而讓他/她提不起勁。雙子希望透過自己的努力、付出追求獲得幸福，雖然過程看起來有點傻，但如此一來才能讓他/她有怦然心動的感覺。一旦勾起雙子座對你的好奇心，會恨不得時時刻刻黏著你不放。

不用太主動追！對5大星座「越冷漠，越愛你」。（圖／截自安德魯的賤聲房YouTube）

4.天蠍座
在愛情裡握有主導權、又始終給人神秘感的天蠍，喜歡上一個人，也會被摸不著、看不清的人所吸引，討厭別人對他/她忽冷忽熱，卻又有點享受其中，霧裡看花反而吸引天蠍座，覺得你有特色、異於常人。若一開始你就表現積極、熱情，反而難以脫穎而出，天蠍就愛你欲擒故縱，需要花點耐心、誠意，否則他/她是不會看你一眼的。

5.水瓶座
一旦愛上也是屬於「被虐體質」的水瓶，喜歡有主見、獨立的人，因此一開始對他/她太熱情容易備感壓力。水瓶座的感情大多從朋友關係先培養，感覺到了自然開花結果，太過心急或展現企圖心，容易破壞水瓶對愛情想像的朦朧美。

只要冷冷的，不要什麼都順著水瓶座，他/她們自己也會刻意營造距離感，讓相處過程更輕鬆，自然會主動靠近。你唯一要做的就是激起水瓶探索你的慾望，要將自己想像成一座礦山，讓他/她們慢慢挖掘，倘若礦山大門一下子開得太大，誰還對你有興趣呢？輕易到手是沒人會珍惜的。

ET快訊
前統一獅37歲洋投去世　曾對陳金鋒投過頭部近身球
馬偕狼醫性侵！學妹深夜發58字：不會被擊倒　渣學長逼刪文對話
倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

福原愛出遊高帥男2招可解　美女律師點名「好姐妹」讓謝震武笑翻

別太主動追！對5大星座「越冷漠，越愛你」　天蠍網友自潮：天生抖M

白俄16歲正妹感謝「台灣便當救了我」　會說7國語言首選先來台

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

女叫外送蜂蜜冰茶去冰　店員「貼心手段」遭反咬退費：真的很氣欸

男友收入才6萬！精算女嫌：收入沒10萬「沒勇氣結婚」　想到就怕

紫南宮旁買一袋「打死結蓮霧」　人妻打開看長毛了還發霉

產後月子中心想住到爽！她揚言墮胎威脅老公砸錢　網友嗆爆

啤酒罐飄起來了！　自己動手做「魔術酒鬼趴踢蛋糕」超療癒

臉書分享「兒童情色內容」帳號遭限制　潘忠政：被檢舉歧視同志

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

寶貝「鵝子」穿漂亮新鞋散步 ❤　媽縫到手破堅持完成！背後藏洋蔥

福原愛出遊高帥男2招可解　美女律師點名「好姐妹」讓謝震武笑翻

別太主動追！對5大星座「越冷漠，越愛你」　天蠍網友自潮：天生抖M

白俄16歲正妹感謝「台灣便當救了我」　會說7國語言首選先來台

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

女叫外送蜂蜜冰茶去冰　店員「貼心手段」遭反咬退費：真的很氣欸

男友收入才6萬！精算女嫌：收入沒10萬「沒勇氣結婚」　想到就怕

紫南宮旁買一袋「打死結蓮霧」　人妻打開看長毛了還發霉

產後月子中心想住到爽！她揚言墮胎威脅老公砸錢　網友嗆爆

啤酒罐飄起來了！　自己動手做「魔術酒鬼趴踢蛋糕」超療癒

臉書分享「兒童情色內容」帳號遭限制　潘忠政：被檢舉歧視同志

騎停產Monkey 50！27小時環島960公里　車主：屁股很痠痛

台籍G奶風俗孃捲2億！潛逃高雄極樂行蹤曝　豪奢貴婦淪清潔女工

澳洲鼠患猖獗！女屋主開水塔噁見「12隻破碎鼠屍」浮全家飲用水中

福原愛出遊高帥男2招可解　美女律師點名「好姐妹」讓謝震武笑翻

清理4種家中常見物品　立即紓壓、生活開始改變

中國大使致函施壓　要求法國議員取消訪台行

高一女月經每次來20天　醫師透露是這種病引起

別太主動追！對5大星座「越冷漠，越愛你」　天蠍網友自潮：天生抖M

準時男遲到1小時　同事警覺一舉動救回3條命！善良到上熱搜

陳艾琳開嗆Alex！遭尪網路公審「失職媽」　痛揭夫妻爭吵內幕

海豹慘遭企鵝「千年殺」

生活熱門新聞

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

揭分手鳳梨真正原因　罔腰曝喜訊：真的會有一個小孩

YouTuber「中空露溝」討生日禮　賓士E250竟排隊送

女叫外送去冰　店員貼心遭反咬

男童「下體狂頂」女店員！媽媽不阻止還在笑

8歲女兒房間裝監視器　千人崩潰：很噁心

紫南宮旁買「打死結蓮霧」打開竟長毛發霉

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

「幫我送上船！」屏東外送員飆到港口傻眼了

產後想住月子中心！她揚言墮胎威脅老公砸錢

男友忘記情人節整天打電動！她貼衛生棉「封印電腦」

土地公生日「龍抬頭」！他點名5種人要拜

白俄16歲正妹感謝「台灣便當救了我」

南投「紫花隧道」爆紅　園主卻忍痛砍花

更多熱門

相關新聞

3月12星座運勢：處女成為員工MVP

3月12星座運勢：處女成為員工MVP

13日：由直覺導引，讓創造大夢逐步顯化，享受戀情帶來的愉侻，也要注意逃避現實，不願面對問題、缺乏辨識力的可能。

不吃「日久生情」套路的3大星座

不吃「日久生情」套路的3大星座

12星座3/15～3/21運勢

12星座3/15～3/21運勢

12星座一周運勢3/15-3/21　

12星座一周運勢3/15-3/21　

為什麼還不回我…12星座「回訊習慣」明白了就別苦等

為什麼還不回我…12星座「回訊習慣」明白了就別苦等

關鍵字：

星座占卜運勢安德魯的賤聲房射手座牡羊座天蠍座水瓶座雙子座

讀者迴響

熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

連人帶車倒路邊！29歲男上完大夜險猝死

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

控女友遭馬偕醫性侵　男友出面回應了：人渣醫生

譚松韻被瘋傳祕婚！證實「的確結了又離」　粉絲笑了

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

不吃「日久生情」套路的3大星座

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

內褲黏到爆！阿兵哥「噴黃綠起司醬」　醫疑中鏢…1週後尷尬

揭分手鳳梨真正原因　罔腰曝喜訊：真的會有一個小孩

Rain怒吼新人　車銀優天使舉止暖哭粉絲

星巴克3／15起「連續5天」買1送1

男嬰猝死驚爆染毒！檢急搜「毒窟」救出8幼童

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面