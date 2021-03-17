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獨／疑暴衝？北捷文湖線「廠內維修列車」碰牆　擋風玻璃碎成蜘蛛網

▲▼捷運內湖機廠早上10點多維修列車，疑似車輛暴衝，導致列車撞牆。(圖／網友提供)

▲捷運內湖機廠早上10點多維修列車，疑似車輛暴衝，導致列車撞牆。（圖／網友提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北捷運17日上午9時30分，在文湖線內湖機廠主工廠內維修區的一對車，疑似發生車輛暴衝，導致列車撞牆，《ETtoday新聞雲》獨家直擊，該列車擋風玻璃嚴重受損，玻璃散落一地。對此，台北捷運公司17日表示，異常發生原因正在調查中，該車輛並非正線營運列車，也沒有民眾擔憂的暴衝情況，敬請旅客安心搭乘。

有讀者爆料，捷運內湖機廠於17日早上10時左右，疑似有一輛維修列車發生暴衝等情況，造成列車撞牆。只見該輛北捷列車的車頭嚴重受損，擋風玻璃也散落一地，畫面怵目驚心。

對此，台北捷運公司17日晚間證實，17日上午9時30分左右，文湖線內湖機廠主工廠內維修區一對車（兩節車廂），正進行維修測試時，發生車輛慢速移動碰觸牆面後停止，造成車頭部分設備受損，所幸無人員受傷，且並沒有車輛暴衝情形。

針對這起意外發生原因，台北捷運公司表示，還在調查中，不過不影響機廠維修調度及正線營運。

北捷表示，初步了解該對車輛於9日起，於內湖機廠主工廠維修區進行維修作業，本日維修測試過程中，車輛發生慢速移動碰觸牆面後停止，造成車頭擋風玻璃、雨刷、部分玻璃纖維車殼及部分車下設備受損。

北捷強調，該對車輛係於內湖機廠主工廠進行維修作業，並非正線營運列車，營運列車均經嚴密測試，且有自動安全保護設備，敬請旅客安心搭乘。

▲▼捷運內湖機廠早上10點多維修列車，疑似車輛暴衝，導致列車撞牆。(圖／網友提供)

▲▼捷運內湖機廠早上10點多維修列車，疑似車輛暴衝，導致列車撞牆。(圖／網友提供)

▲▼捷運內湖機廠早上10點多維修列車，疑似車輛暴衝，導致列車撞牆。(圖／網友提供)

▲▼捷運內湖機廠早上10點多維修列車，疑似車輛暴衝，導致列車撞牆。(圖／網友提供)

▲▼捷運內湖機廠早上10點多維修列車，疑似車輛暴衝，導致列車撞牆。(圖／網友提供)

▲▼捷運內湖機廠早上10點多維修列車，疑似車輛暴衝，導致列車撞牆。(圖／網友提供)

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