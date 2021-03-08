企業最愛大學生調查「台大睽違5年再奪冠」　TOP 30排行曝光

▲《Cheers》雜誌公布2021年「企業最愛大學生調查」，台大奪冠。（圖／記者李毓康攝）

記者謝承恩／台北報導



2021 年《Cheers》雜誌「企業最愛大學生調查」結果今出爐！在學校排名部分，公立大學今年由台灣大學奪冠，同時名列全國第 1；私立大學則由淡江大學奪下，並在全國排行第 10 名；至於技職大學，則由台北科技大學躍居龍頭寶座，位居全國第 6。

值得關注的是，調查顯示，疫情衝擊下企業青睞的未來人才，還須具備「解決問題的應變力」、「人際溝通能力」、「獨立思考能力」等 3 大關鍵；也就是學歷不再是企業第一看重的要件，看重的是面對變局還能夠解決問題的應變實力，這類人才在愈趨競爭的就業市場中將更脫穎而出。

《Cheers》雜誌自 1997 年起進行「企業最愛大學生調查」，至今已邁向第 25 年。從此次大專校院的最新排行榜，以及企業對於人才需求的觀察。2021 年企業最愛大學生前 10 名分別是：台大、成大、交大、清大、政大、北科大、台科大、中山、中央、淡江。其中台大重返冠軍，10 強格局穩固。

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▲2021 年 2000 大企業最愛大學生 Top30 總排行。（圖／《Cheers》雜誌提供，點圖放大）

從調查中的 9 大能力指標分析，台大一舉奪下 6 項指標第一，分別是：專業知識與技術、國際觀與外語能力、創新能力、解決問題能力、融會貫通能力與數位應用能力。成大則在學習意願與可塑性、抗壓性、團隊合作 3 項勝出，軟實力備受肯定。其中，解決問題能力一項去年次於成大，今年站上第一，可見企業尤其留心「解決問題能力」的特質。

▲2021 年 2000 大企業最愛大學生 9 大能力指標排行。（圖／《Cheers》雜誌提供）