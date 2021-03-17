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讀大學先簽6項「親子切結書」！日本父母嚇壞網友：太殘忍...

▲▼有日本學生被要求讀大學前先簽「切結書」，內容曝光後嚇壞不少網友。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有日本學生被要求讀大學前先簽「切結書」，內容曝光後嚇壞不少網友。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

不少人跟父母都會有一些口頭上的約定，但真的白紙黑字立下的「切結書」卻很少見。日本就有一名網友表示，自己即將離家去讀大學，想不到爸媽竟立下共6點的「讀大學切結書」，之中甚至還包含了畢業後的10年內都要給父母3萬日圓（約新台幣7800元）等的條約，讓不少人看少了眼。

這份切結書上洋洋灑灑共列出了6點必須遵守的事項，內容包括：一、大學4年內要畢業；二、4年間的生活費用全部打工自理；三、畢業後就要進入職場工作；四、畢業後10年內，每個月要給父母3萬日圓（約新台幣7800元），每年還要額外給5萬日圓（約新台幣1萬3000元）；五、延畢的話學費自己付；六、生活不得麻煩到別人等條件。

▲▼切結書內一共列了「6項」嚴格規定。（圖／翻攝自推特／@asgrijalva）

▲切結書內一共列了「6項」嚴格規定，引發網友討論。（圖／翻攝自推特／@asgrijalva）

不少網友看到這份切結書後，都表示真的「太殘忍」，甚至有人將這則推文分享到PTT八卦板，詢問「大家會簽下去嗎？」吸引不少鄉民留言，「這關係是主僱？」、「這我幹嘛簽？傻子喔？」、「這樣不如學貸咧，傻嗎？」、「日本大學畢業一般不是領24萬日幣，他父母是要他吃土喔？」、「可能是大學學歷不是必備所以才會這樣」、「台灣打工錢還不夠用勒」、「不簽會怎樣？被趕出去？那跟簽了意思不是一樣」。

但也有網友抱持著不同意見，認為「第4點可討論 ，其他我覺得滿好的，一堆人大學畢業還在當媽寶」、「 嚴格說起來就第四項不合理就是」、「這個才有約束力」、「能寫清楚也不錯阿，看是當成束縛還是當成目標，內容不過分吧」、「有本事念就要有本事賺回來，浪費4年不如不要念」、「好便宜的孝親費啊」、「很公平啊，大學讀四年差不多就這些錢，你去外面借，我就不相信有人會借錢給高中生」、「3萬還好，但寫出來感覺不好」。

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關鍵字：

切結書日本讀大學學生6項親子切結書條約

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