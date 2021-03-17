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男PO「愛妻便當」爆紅！滿滿白飯+發黑剩菜...網笑：就說別惹老婆

▲煮飯,老婆,人妻（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲日本一名上班族因每日PO寒酸的愛妻便當而爆紅。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳怡靜／綜合報導

日本人妻向來給人燒得一手好菜的印象，每天一定會替老公、小孩準備愛心便當，網路上因此出現許多兼具視覺及美味的「愛妻便當」。不過近日一名日本人夫PO出愛妻便當，由於便當內容太過寒酸而爆紅，IG吸引超過3萬人追蹤，網友則笑稱這位先生是不是常得罪太太，直呼「千萬別惹老婆！」

這名IG帳號為「d_u.ltz5」的日本網友，是一名已婚上班族，一年前他背著老婆開設名為「鬼嫁弁当 CHANNEL」的YouTube頻道，之後又開設IG帳號分享老婆的日常便當。他表示，每天最期待的就是中午用餐時間，不過他的老婆幾乎是將現有或剩菜直接放在便當裡。從照片可見，便當裡有滿滿的白飯配上幾根發黑的菜、或是幾條海帶絲，甚至他還帶過一堆黃瓜跟一瓶美乃滋。

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▲▼滿滿的白飯上只有幾根青菜。（圖／翻攝自IG／d_u.ltz5）

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更狠的還在後頭，若是惹老婆不高興或吵架，隔天的便當就是了一整盒「石頭便當」，或是附上一張「不准回來！」紙條，就連發霉的麵包也曾出現在他的便當袋中。

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▲這是跟老婆吵架後的「石頭便當」。（圖／翻攝自IG／d_u.ltz5）

反觀孩子的便當，不僅有滿滿的蔬菜、水果及肉燥、蛋營養相當均衡，擺盤還經過精心設計。他無奈表示，只有老婆心情好時，他的便當才會有肉有菜，讓不少網友忍不住大笑「爸爸的地位真低落」、「就說不要惹怒老婆」、「比狗還不如，顆顆」、「專業撿剩菜」、「老實說，妳老婆很有才」、「根本是在撿剩菜」、「妳老婆太有才了，我也要學起來」。

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▲▼相較之下，孩子的便當相當豐盛，色香味俱全。（圖／翻攝自IG／d_u.ltz5）

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