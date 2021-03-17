姓氏+鮭魚100%自然！曾男14字致敬「蔣公傳說」　網封改名大賽第一

▲北市一名曾姓男子的14字創意在「鮭魚之亂」中脫穎而出，不過他並未真正改名。（圖／曾姓網友授權提供）

記者黃君瀚／綜合報導

日本知名迴轉壽司「壽司郎」舉辦諧音優惠活動，意外掀起全台改名熱潮，光是台北市就有超過20人加入鮭魚家族，鮭魚丼、鮭魚肚、宇智波鮭魚……民眾除了「物質享受」免費海鮮吃到飽，在「心靈層面」創意上也不想輸人，就有名曾姓男子上傳一張身分證照片，受封本次改名大賽第一名。

北市一名曾姓男子17日下午在臉書上傳個人身分證照片，民國77年出生的他今日也加入改名大賽賺優惠，姓名欄位上共顯示14字，「曾經跟鮭魚一起看蔣公逆流而上」，不僅巧妙結合姓氏和鮭魚，還翻玩威權時代蔣公的傳奇故事。

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曾男除了名字有哏，也發文補充說明他與鮭魚在河邊看蔣公的故事後續，搞笑不忘做全套，「後來蔣公一直游一直游，我跟鮭魚都不知道他遊去哪！」網友看了紛紛朝聖，盛讚創意滿分，「超猛的」、「請收下我的膝蓋」、「應該是本次改名大賽第一名」、「怎麼還在回文趕快去壽司郎啊」。

▲藏壽司餐點。（圖／記者黃士原攝）

不過曾男接受《ETtoday新聞雲》採訪時透露，身分證照片其實是「P圖」，並未前往戶政事務所更名。至於14字哏的由來，他說單純是覺得改名「曾鮭魚」很弱，剛好鮭魚有逆流而上的習性，又聯想到了蔣公課文，便創作出完美無違和的名字。

至於「魚逆流而上」的故事，出自威權時代國立編譯館編篡的國小國語課本，其中有一課名為〈先總統 蔣公小的時候〉，「有一天，他（蔣中正）到河邊去玩，看見河裡有許多小魚向上游。因為水太急，幾次都被水沖下來，但是小魚還是努力向上游。蔣公看了，心裡想，『小魚都有這樣大的勇氣，我們做人，能不如小魚嗎？』」