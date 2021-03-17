公總急召回「撞山壁同款車」檢驗煞車結果曝　業者逃不掉恐罰9萬

▲遊覽車左後車身承受強大撞擊力道，死者多集中在左後側5至7排座位。（圖／記者游芳男翻攝）

記者賴文萱／台北報導

蘇花公路發生遊覽車失控自撞山壁，釀成6死39傷慘劇，肇事游姓司機聲稱自己「踩嘸煞車」，公路總局台北區監理所緊急要求遊覽車業者召回3部同款車輛檢驗煞車系統，其中2部車輛煞車確認沒有問題，但其他檢驗項目有瑕疵，已令業者改善，另外1部車輛昨晚出車嘉義，下午也將空車返回台北檢驗。監理所表示，業者若有管理缺失，依法可開罰9千至9萬元罰單，後續將依調查狀況評估開罰。

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▲蘇花遊覽車6死，駕駛滿臉血說踩不到煞車。（圖／記者許力方翻攝）

台北區監理所副所長楊聰賢表示，由於肇事駕駛第一時間稱踩不到煞車，昨晚就通知騰龍通運公司緊急召回同款車輛回來檢驗。該公司共有5部同款車，撇除1輛事故車、1輛已停用車輛，監理所針對剩下3部車輛都全面進行檢驗。

其中2部車輛上午已經完成檢驗，確認煞車系統沒有問題，但其他檢驗項目仍有發現瑕疵，如：緊急出口標示燈光遭雜物擋住、未攜帶保養紀錄表等，已令業者改善。另外一部車則是昨天出車到嘉義載客，監理所不同意車輛繼續載客，目前業者也讓車輛空車返回，預計下午就會抵達台北進行檢驗。

楊聰賢表示，昨晚初步稽查結果發現，肇事車輛保養跟司機工時都沒有問題，遊覽車業者也表示有誠意要協助死傷者善後，但若後續發現公司有管理疏失，該負責的部分不會讓他們逃掉，依法可開罰9千至9萬元罰單，將視調查狀況評估，尚未定案。

▲遊覽車蘇花撞山壁，現場留下很長一條剎車痕。（圖／翻攝臉書「爆料公社二社」）

根據警方初步調查，這起事故共釀成6死39傷，由於當下是遊覽車左後側直接碰撞山壁角、承受直接的撞擊力道，也因此死者多集中坐在左後5至7排處；由於當下衝擊力道猛烈，還有乘客瞬間被拋飛、墜落一旁山溝中動彈不得，大多數死者都在水溝中被發現，經救起後已經頭破血流、明顯死亡，現場救援人員只能直接蓋上白布。

事發後遊覽車游姓駕駛也受創，頭、腳受傷，且胸腔骨折，目前仍在羅東博愛醫院治療，且當得知事故造成6人死亡後情緒相當激動，目前暫無法製作筆錄。游姓運將第一時間聲稱是「剎車失靈」、當下踩不到剎車才會撞上山壁；但該輛遊覽車被拖回蘇澳分局後，經警方今初步鑑識，發現檔位停留在N檔（空檔），且輪胎也未發現剎車咬死情形。確切事發原因為何，仍待今下午查看行車紀錄器、周遭監視器畫面進一步勘驗釐清。

▲事故現場一片狼藉，宛若煉獄。（圖／記者游芳男翻攝）

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▼游姓司機胸腔骨折，第一時間聲稱自己踩不到剎車，才會撞上山壁。（圖／記者游芳男翻攝）