「我的乘客怎麼樣」遊覽車撞山壁6死　輕傷司機自責情緒仍不穩

▲蘇花遊覽車6死，駕駛送醫不斷詢問醫護「我的乘客怎麼樣」。（圖／翻攝畫面）

記者邱中岳、林冠吟／宜蘭報導

新北市新店區復興里取辦自強活動，16日回程時在蘇花公路115公里處撞上山壁，造成車身嚴重受損、全車45人6死39傷的悲劇；肇事的游姓司機目前在羅東博愛醫院接受治療，意識清醒，僅有輕微的肋骨骨折，據了解，游十分自責，且不斷詢問乘客的情況，情緒仍不穩定。

羅東博愛醫院副院長林志銘表示，游姓司機目前意識清醒，僅有輕微的肋骨骨折和腳部擦挫傷，並無大礙，目前已在一般病房休息。

至於游姓司機是否能出院接受採訪或筆錄，林志銘表示由於疫情期間較不方便讓媒體進去，但後續將會安排公關與家屬連繫。

林志銘也提及，16日在急診室評估游姓司機的傷勢時，游一直擔心乘客的狀況，「他一直講說他的乘客怎麼樣。」至於肇事原因，林志銘說，司機有描述他出隧道後一直踩不到煞車，所以速度才會越來越快，但細節部分還是要再詢問司機本人。

羅東博愛醫院16日一共收治14名病患，包含1位自蘇澳榮民醫院轉院經搶救後仍不幸死亡，2位轉院至新店慈濟，3位出院，6位重傷患者仍在加護病房與2位輕傷患者。

▲蘇花遊覽車撞山壁6死，乘客當場噴出死亡蓋白布。（圖／記者許力方翻攝）

林志銘指出，傷勢較嚴重患者，傷勢多集中在頭部與大腿骨折，其中一位顏面開放性骨折，至於大腿骨折的患者，後續一定都要接受手術治療，但要在哪裡治療，仍尊重家屬與病患的意見。