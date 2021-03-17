請假陪父母遊花蓮…21歲女「連人帶椅」噴飛亡！嬤淚崩：還有報平安

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

新北市新店區復興里日前舉行2天1夜花蓮行，沒想到16日返程時，卻於舊蘇花115公里處發生遊覽車撞山壁的事件，造成車內45人6死39傷！其中最年輕的死者為21歲的呂姓女子，家屬得知死訊後崩潰。

▲呂女(左圖左二)去年也曾與家人到花東旅遊，沒想到隔年再度出遊卻遭遇死劫。（圖／記者黃彥傑翻攝）

呂女阿嬤、姑姑心碎表示，因為家人都住在附近，平時幾乎每天都會與呂女見面，呂女晚上也都會到阿嬤家吃飯，一行人要出發花蓮遊的當天早上，呂女還有到阿嬤家和阿公、阿嬤打招呼，很高興地說要出去玩了，途中也有傳訊息、照片給家人報平安。

▲呂女阿嬤淚灑靈堂。（圖／記者黃彥傑攝）

呂女姑姑提到，呂女是個非常善良、孝順且活潑的孩子，為了陪伴父母，目前就讀大三的她，還特別請假陪父母出去玩，沒想到卻遭遇此劫。阿嬤則說，呂女與父母分坐前後座位，她被發現時，是連人帶椅飛出去，「人還黏在椅子上」，身上繫著安全帶，而同車的父母則是受到輕傷。

據悉，呂女去年也曾與父母到花東旅遊，沒想到隔年再度出遊，卻遇上死劫，令家人相當無法接受，淚灑靈堂。

▲遊覽車撞舊蘇花山壁，現場慘況曝光。（圖／記者游芳男翻攝）