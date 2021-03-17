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遊覽車撞山壁6死「認識的姐姐在車上」　長文爆心酸！網哭：辛苦了

▲▼蘇花遊覽車撞山壁6死，乘客當場噴出死亡蓋白布。（圖／記者許力方翻攝）

▲新北市新店區復興里舉行2天1夜花蓮行，沒想到發生憾事。（圖／記者許力方翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

蘇花公路16日發生遊覽車失控撞山壁意外，釀6死39傷悲劇，就有女網友難過發文，表示車上的工作人員是她認識的姐姐，同時也吐露該行辛酸，除了過勞超時、行車風險，還得面對形形色色的客人，她不禁感慨，「常常是明天跟意外不知道哪個先來！」

女網友在爆怨公社提到，「今天很難過，正如大家看到的新聞，在宜蘭發生車禍的遊覽車，工作人員是我認識的姐姐，雖然不熟，但一起工作時她非常照顧我。我們的工作俗稱小姐趟（遊覽車小姐），常常要4、5點出門，一路可能會忙到晚上9點、10點，甚至11點。」

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▲▼遊覽車蘇花撞山6死…家屬招魂淚崩。（圖／記者陳以昇攝）

▲家屬招魂淚崩。（圖／記者陳以昇攝）

她表示，在車上要介紹、倒茶、收垃圾、幫忙點歌，「歌單要排好順序，讓車上的人輪流唱，時不時注意客人的要求，轉男調、轉女調、升key、降key，還有忽然跟你說要點什麼歌，然後安插在哪個順序中，有時他只告訴你歌名，你還要幫他查歌號，唱的好聽算你幸運，但也常常有key不對，拍子不對，有人要求大聲，有人要求小聲，還有說不要再唱了，或是沒唱到歌，總之我們沒什麼休息時間。」

每到一個地方，他們要帶客人走行程，然後再衝回車上洗茶壺、倒垃圾，她也透露，「茶品基本上是我們自費準備的，晚上客人下車我們還要打掃車子，回程那天也要，如果沒有，要另外付清車費給司機，從0-99歲的客人，常常出門後會無意識失去自理的能力，我們就像個保母，照顧每一個客人，完成每一個要求。」

▲遊覽車撞山釀5死。（圖／記者游芳男翻攝）

▲遊覽車於舊蘇花115K（東澳段）處撞上山壁。（圖／記者游芳男翻攝）

她無奈地說，「我們的工作常常是明天跟意外不知道哪個先來，過勞超時，硬要切在我們前面的白目小車、路上三寶、奇怪的司機。最後希望大家都快快樂樂出門，平平安安回家。」

對此，網友們紛紛回應，「旅遊業辛苦了」、「同為旅遊業司導，辛苦了」、「我很怕愛唱歌的老人團，拿了麥克風還要吼得比喇叭更大聲是怎樣」、「注意安全保護客人，也要顧好自己」、「服務業的百態，辛勞真的是說不完」。

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