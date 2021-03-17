閨蜜約出遊「坐上死亡遊覽車」　死者夫淚崩：來不及看孫出生

記者趙蔡州／綜合報導

新店區復興里16日進行里民活動，眾人乘坐遊覽車到花蓮玩2天1夜，不料返程時遊覽車在舊蘇花115K處時撞上山壁，造成6死39傷悲劇。其中有一名陳姓女子與蔡姓閨蜜一起參加旅遊，不料卻一起坐上這一班事故遊覽車，最後2人均不幸死亡，讓雙方家屬難以接受。

▲兩女相約出遊，不幸雙雙罹難。（圖／記者游芳男攝）

復興里里民16日乘坐遊覽車到花蓮玩2天1夜，16日下午經舊蘇花（台9線）準備北返，不料在行經台9線115K處、連續過彎的下坡路段時，遊覽車疑似剎車失靈撞上山壁，除了遊覽車車體嚴重損毀外，甚至有乘客從破洞處噴飛出去，目前共造成6人死亡、39人輕重傷。

死者名單包含21歲呂姓女子、60歲溫姓女子、63歲華姓男子、78歲沈姓男子、61歲陳姓女子及63歲蔡姓女子。其中陳女與蔡女兩人多年好友，曾多次相約一起出門旅遊，這次也是一起參加里民活動，不料卻坐上事故遊覽車，讓雙方家屬難以接受。

▲事件造成6人死亡、39人輕重傷。（圖／記者許力方翻攝）

陳女老公事後趕到醫院，看見妻子的遺體難以置信，悲痛說「未來日子該怎麼過」，也透露媳婦日前才懷第二胎，現在卻等不到孫子出生了。蔡女家屬則表示，蔡女有2名孩子，平常家庭和樂，也經常與陳女出遊，不料這一次卻碰上死劫，讓他們相當難過。