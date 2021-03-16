獨／撞期逃劫！父母險赴騰龍死亡遊　網一眼認出：員工旅行年年搭

▲蘇花遊覽車撞山壁6死，乘客當場噴出死亡蓋白布。（圖／記者許力方翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

蘇花公路114.7K東澳路段發生嚴重車禍，釀成6人死亡。這個旅行團是由好視野旅行社承包的旅行團，為3990元兩天一夜的花蓮之旅，行經太魯閣國家公園等知名景點，並入住有「全台最美飯店」之稱的花蓮理想大地酒店，就有一名網友透露自己的父母也被邀約參加這一團，還好撞期才躲過一劫！

蘇花公路東澳路段發生死亡車禍，消息傳出讓社會震驚，就有一名呂姓網友在臉書分享自己當下心情，真的相當震驚，他表示一看車色以及名字，一眼就認出來了，因為他們年年的員工旅遊都是由他們搭這一間的車，也就是受損遊覽車為騰龍通運。

▲好視野旅行社的花蓮兩天一夜旅行團行程。（圖／記者黃宥寧攝）

呂姓網友表示他立刻把這個消息分享給自己的父母，沒想到遠在墾丁跟爸爸一起旅行的媽媽給他的回應更讓人震驚，因為媽媽說之前新店復興里的朋友有來約過他們要一同前往旅行，但是後來以「撞期」為由推掉，真的是老天保佑！呂姓網友接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示：「心中頓時鬆了一口，還好沒有上車」。

這個旅行團的行程第一天主要在太魯閣國家公園活動，還會參觀戰備坑道、布洛灣遊憩區等秘境，晚間則入住花蓮理想大地酒店，2日遊團體行程一人團費僅3990元，以價位上來說並不貴，具有相當的吸引力。

▲蘇花遊覽車撞山壁6死，乘客當場噴出死亡蓋白布。（圖／記者許力方翻攝）