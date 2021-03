烏克蘭軍官酒駕撞戰機！尾翼重創引大火　全機恐報廢

▲MiG-29戰鬥機。(圖/達志影像/美聯社)

記者郭家榮/綜合報導

日前一名喝醉的烏克蘭空軍軍官,開著私人車進入空軍基地,途中撞到一台正在被拖曳的米格-29(MiG-29)戰鬥機,導致飛機、汽車損毀,還引發大火燃燒,戰機最慘可能得直接報廢。

綜合外媒報導,事件發生在3月10日,烏克蘭空軍中央空中指揮部(Air Command Central )在社群媒體上公告,烏克蘭中部的瓦西里基夫(Vasylkiv空軍基地)在拖曳飛機到停機坪的過程中,遭到一輛汽車衝撞並引發大火,消防隊緊急滅火、搶救,受傷的駕駛狀況正常,目前軍方已展開調查。

事後網路上進一步揭露,該架飛機是米格-29戰鬥機,事故發生原因則是空軍軍官開著福斯(Volkswagen)Touran休旅車酒駕。報導指出,戰鬥機右方引擎以及尾翼看似已嚴重損毀,由於撞擊後的大火,車和飛機都有明顯燒焦的痕跡。

目前並不清楚要修好這台戰鬥機需要花多少時間,不過未經證實報告稱該飛機已被確認完全損壞得報廢。

目前烏克蘭空軍約有35架米格-29戰機服役中,其中包括數台雙座教練機,以及機身大小相似的蘇-27(Su-27)側翼戰鬥機,構成該國空中主要戰力。近年烏克蘭仍持續運用新的技術,包括雷達、防禦系統、導航配件和航空電子設備,來升級這些飛機。

VW Touran vs MiG-29 Fighter



A drunken 47-year-old Ukrainian Air Force Captain in a VW, rear ended an empty MiG-29 which was being towed at Vasylkiv Air Base in central Ukraine on Wednesday.



The crash caused significant damage to the MiG-29 ...& the officer plus he's in trouble pic.twitter.com/8M6T46AeWJ