烏克蘭軍官酒駕撞戰機！尾翼重創引大火　全機恐報廢

▲MiG-29戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭家榮／綜合報導

日前一名喝醉的烏克蘭空軍軍官，開著私人車進入空軍基地，途中撞到一台正在被拖曳的米格-29（MiG-29）戰鬥機，導致飛機、汽車損毀，還引發大火燃燒，戰機最慘可能得直接報廢。

綜合外媒報導，事件發生在3月10日，烏克蘭空軍中央空中指揮部（Air Command Central ）在社群媒體上公告，烏克蘭中部的瓦西里基夫（Vasylkiv空軍基地）在拖曳飛機到停機坪的過程中，遭到一輛汽車衝撞並引發大火，消防隊緊急滅火、搶救，受傷的駕駛狀況正常，目前軍方已展開調查。

事後網路上進一步揭露，該架飛機是米格-29戰鬥機，事故發生原因則是空軍軍官開著福斯（Volkswagen）Touran休旅車酒駕。報導指出，戰鬥機右方引擎以及尾翼看似已嚴重損毀，由於撞擊後的大火，車和飛機都有明顯燒焦的痕跡。

目前並不清楚要修好這台戰鬥機需要花多少時間，不過未經證實報告稱該飛機已被確認完全損壞得報廢。

目前烏克蘭空軍約有35架米格-29戰機服役中，其中包括數台雙座教練機，以及機身大小相似的蘇-27（Su-27）側翼戰鬥機，構成該國空中主要戰力。近年烏克蘭仍持續運用新的技術，包括雷達、防禦系統、導航配件和航空電子設備，來升級這些飛機。