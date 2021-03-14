　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

烏克蘭軍官酒駕撞戰機！尾翼重創引大火　全機恐報廢

▲▼MiG-29戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

▲MiG-29戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭家榮／綜合報導

日前一名喝醉的烏克蘭空軍軍官，開著私人車進入空軍基地，途中撞到一台正在被拖曳的米格-29（MiG-29）戰鬥機，導致飛機、汽車損毀，還引發大火燃燒，戰機最慘可能得直接報廢。

綜合外媒報導，事件發生在3月10日，烏克蘭空軍中央空中指揮部（Air Command Central ）在社群媒體上公告，烏克蘭中部的瓦西里基夫（Vasylkiv空軍基地）在拖曳飛機到停機坪的過程中，遭到一輛汽車衝撞並引發大火，消防隊緊急滅火、搶救，受傷的駕駛狀況正常，目前軍方已展開調查。

事後網路上進一步揭露，該架飛機是米格-29戰鬥機，事故發生原因則是空軍軍官開著福斯（Volkswagen）Touran休旅車酒駕。報導指出，戰鬥機右方引擎以及尾翼看似已嚴重損毀，由於撞擊後的大火，車和飛機都有明顯燒焦的痕跡。

目前並不清楚要修好這台戰鬥機需要花多少時間，不過未經證實報告稱該飛機已被確認完全損壞得報廢。

目前烏克蘭空軍約有35架米格-29戰機服役中，其中包括數台雙座教練機，以及機身大小相似的蘇-27（Su-27）側翼戰鬥機，構成該國空中主要戰力。近年烏克蘭仍持續運用新的技術，包括雷達、防禦系統、導航配件和航空電子設備，來升級這些飛機。

ET快訊
錢薇娟驚傳病痛纏身　「上廁所像蜘蛛人」蹲都蹲不下去
她靠跳繩1個月瘦6KG　醫證實「加關鍵1動作」鏟肥肉：還能長

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

烏克蘭軍官酒駕撞戰機！尾翼重創引大火　全機恐報廢

哈薩克邊防軍機降落大城阿拉木圖　失事墜毀4死…2人送醫

中共威脅日增　美專家籲台灣加強自衛能力

美軍接收首架F-15EX　填補第五代戰機「可攜高超音速武器」

美軍推特發直升機槍口「瞄準沖繩市區」照片　網友罵翻急刪文

「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

老翁載妻「一路逆向」騎上中投公路　警鳴笛狂按喇叭...飆10KM攔阻！

眾人騙他施展魔法假裝「消失不見」 萌娃急到哭：我找不到你們！

辣妻客廳脫剩內衣給老公驚喜　公公進門撞見！嚇到逃離現場

外籍男賣場「拒戴口罩」還打人　女遭海K倒地...男子友人竟比YA

女大生環島21天擦333面反光鏡 遇車禍、颱風仍堅持！感動路人

烏克蘭軍官酒駕撞戰機！尾翼重創引大火　全機恐報廢

哈薩克邊防軍機降落大城阿拉木圖　失事墜毀4死…2人送醫

中共威脅日增　美專家籲台灣加強自衛能力

美軍接收首架F-15EX　填補第五代戰機「可攜高超音速武器」

美軍推特發直升機槍口「瞄準沖繩市區」照片　網友罵翻急刪文

中學五人制／高中重拾足球添信心　四維林銘慧目標拚國家隊

「我忘記，不代表我們沒有曾經相愛」十大陸劇金句至少三刷才過癮

才剛說沒結婚！　《歡樂頌》女星相親突承認當媽「兒子7歲了」

愛莉莎莎消失一個月回歸了！　「剪短頭髮」上山反省：沒有白過

「恐怖殺手病」曝！奪台萬命　6成發現已末期...花最多錢死最多人

烏克蘭軍官酒駕撞戰機！尾翼重創引大火　全機恐報廢

簡廷芮曬女兒「4連拍表情包」！　挑眉＋歪嘴超逗趣…網全爆笑

中學五人制／鳳西學習場上自己思考　拿國女亞軍盼助招生

哈薩克邊防軍機降落大城阿拉木圖　失事墜毀4死…2人送醫

兄弟贏球回主場開幕戰　鄭凱文對決富邦索沙

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

軍武熱門新聞

哈薩克軍機墜毀　4人喪命2傷

美收首架F-15EX　可攜超音速武器

進駐高原殲-20每起落2次就要換胎

美軍發直升機槍口「瞄準日本城市」照　網罵翻

渣男剉咧等！戰鬥民族祭徵兵奇招

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

F-16「噴嘴燒穿」　荷蘭接管比國領空

中共威脅日增　美專家籲台灣加強自衛能力

陸媒：台灣可能接手美巡洋艦

美中軍艦11日同時出現蘭嶼外海 國防部全程掌握

軍盲引戰：殲-20比F-22強　慘遭打臉

慕尼黑安全會議主席警告：台灣軍事衝突風險最高

殲-10B變身雷達殺手專剋我愛國者

軍官酒駕撞戰機！尾翼重創引大火

更多熱門

相關新聞

高市警連三日擴大臨檢　新興分局逮3酒駕

高市警連三日擴大臨檢　新興分局逮3酒駕

為貫徹打擊犯罪的決心，高雄市警局10日起規劃連續3天執行擴大臨檢，除針對轄區易滋事的營業場所強勢臨檢，並於周邊重要交通要道實施閉鎖式路檢，臨檢及路檢聯合執行，大幅提高見警率及警察執法威嚇力。

中共威脅日增　美專家籲台灣加強自衛能力

中共威脅日增　美專家籲台灣加強自衛能力

美軍發直升機槍口「瞄準日本城市」照　網罵翻

美軍發直升機槍口「瞄準日本城市」照　網罵翻

駐韓美軍曝今年「新動作」！南韓急撇清

駐韓美軍曝今年「新動作」！南韓急撇清

F-16「噴嘴燒穿」　荷蘭接管比國領空

F-16「噴嘴燒穿」　荷蘭接管比國領空

關鍵字：

酒駕MiG-29米格-29Volkswagen Touran烏克蘭空軍國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

高雄女上吊身亡！男友見屍崩潰報警

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

熱依娜寫新歌《愛你》酸爆陳芳語！藏頭詩嗆：傻B閉嘴滾

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

刑警每天只上班6小時　彈鋼琴還能領加班費！同事怒炸

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

福原愛「奧運球拍」送給婆婆！

最後傳訊：你不要後悔　高雄女上吊亡

癌末男痛苦呻吟！女友打119竟成鬧劇

50歲錢薇娟病痛纏身　「上廁所像蜘蛛人」蹲都蹲不下去

遭熱依娜diss反嗆　陳芳語：我看不太懂簡體字

網友靠跳繩1個月瘦6KG！醫證實「加關鍵1動作」還能長高

楊丞琳說張柏芝「拖後腿」　網讚爆：情商高

吃好市多「壽司、烤雞與濃湯」　3人腹瀉送急診

學霸男求愛遭拒！竟散布女大生裸照

更多

最夯影音

更多
「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」

「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」
捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面