打老公、婆婆嗆：要變3具屍體！悍妻被離婚打悲情牌　2子出面打臉

▲基隆人妻動不動就動手毆打老公、婆婆，老公憤而訴請離婚，法官判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／基隆報導

基隆一名人妻小君（化名）動不動就打罵丈夫阿宏（化名），甚至連婆婆都一起遭殃，不僅如此，小君還恐嚇丈夫，要將他與2名子女「變成3具屍體」，全家人嚇得立刻申請保護令，但沒想到，小君卻又在保護令申請過程中，再度毆打阿宏。阿宏事後忍無可忍，決定向法院訴請離婚，獲法院判准。

阿宏指控，他與小君結婚10多年，但自2014年開始，2人就經常吵架，而小君常會失控摔東西，甚至對他咆哮、辱罵，更於半夜猛踹他已經受傷的腳，且小君聲音宏亮，導致鄰居全都知情，家醜因此外揚。

阿宏表示，小君近2年經常提出離婚，且以粗話侮辱謾罵，還恐嚇阿宏，「要變成3具屍體」，意旨將傷害子女跟他的生命安全，讓他相當害怕，只好向法院聲請保護令，但沒想到，在聲請期間，小君竟又再次動手，而這次就連婆婆、小孩也一同遭殃。

阿宏還提到，小君對於他的關心問候，竟是以「幹你娘」、「關你屁事」等語回應，還說，「我嫁給你是我這輩子最後悔的事」，甚至聲稱，「有男生在等她，希望離婚」等，也經常2至3天不回家，或是在凌晨2、3點才回家，對家庭更事不聞不問，讓他忍無可忍，決定向法院訴請離婚。

對此，小君則稱，夫妻兩人感情原本很和睦，且結婚10多年她全心維護家庭，想減輕阿宏的負擔，但她因產後憂鬱，希望能尋求阿宏的溫暖與心靈支持，但對方卻回應，「這是未結婚前發生，是你家的事情，與我無關。」她才會因此情緒失控，但現在她已經戒酒改善。至於她聲稱有男生在等她，是因為希望能喚起阿宏的關心與重視。

不過，法官審理時，小君的小孩以及婆婆皆出面作證，證明阿宏所言即是，且小君除了打罵之外，更曾使用衣架、電風扇打阿宏，讓一家人生活在恐懼之中，法官最終判准2人離婚，而孩子監護權有2人共同擁有，但由阿宏擔任主要照顧者，小君則是以會面交往方式探視小孩。

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