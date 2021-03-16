撞死女騎士！醫美富少殯儀館「不發一語」　母急喊：已經說對不起了

記者白珈陽／台中報導

台中市一名未滿18歲的張姓高中生7日凌晨開賓士車撞上23歲彭姓女騎士，導致彭女因傷重住進加護病房，而經過搶救9天，彭女仍於15日深夜11時54分宣告不治。稍早，張男在母親陪同下現身殯儀館，但他全程不發一語，最後是由媽媽代為道歉。

▲醫美富少現身殯儀館。（圖／記者白珈陽攝）

這起事件發生在7日凌晨0時許，張姓醫美富少趁著父母熟睡時，無照開賓士車外出買消夜，卻在途中高速撞上彭女，導致對方當場噴飛，頭部重創陷入昏迷，經過9天搶救仍是不幸宣告不治。誇張的是，張男肇事後避不見面，父母也對彭女不聞不問，讓彭女閨蜜氣得在網路上發文揭露此事。

直到網友們發動肉搜，張男也隨之被起底，網友發現他是一家醫美診所院長的兒子，便紛紛到診所評論處狂刷負評，而他最終在神隱多日後，發出聲明道歉，而其母親則與友人一同出面道歉，並承諾將會負起責任。

▲現場記者要求醫美富少道歉，但他全程不發一語，最後還是由其母親代為回答，「對不起」。（圖／記者白珈陽攝）

稍早彭女宣告不治，張男終於在神隱9天後現身，並在母親陪同之下前往殯儀館，但他全程不發一語，面對記者要求道歉，他仍是隻字未提，最後還是由母親代為說道，「對不起」。此外，當眾人不斷要求要張男本人開口道歉，其母親竟還不耐回應，「已經說對不起了」，隨後快步上車離去，讓人看傻。

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