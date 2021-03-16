人間煉獄畫面曝！遊覽車撞山壁6死　乘客甩進水溝…滿頭血躺一排

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

舊蘇花115公里處16日下午發生一起嚴重事故！一輛遊覽車行經該路段時不慎撞上山壁，後半段車身全部爆開，造成車上45人分別受到輕重傷，全部送醫救治，而其中有6人不幸因傷重宣告不治。稍早現場最新畫面曝光，只見車上不少受傷乘客在路旁躺一排，甚至還有人當場被甩飛進水溝，全身是血，畫面慘不忍睹。

▲遊覽車翻覆，民眾噴飛進水溝。（圖／地方中心翻攝）

據了解，車上乘客是新北市新店區復興里的里民，這幾天在進行里民活動，但沒想到卻在16日下午回程途中，遊覽車疑似失控撞上山壁，造成車上45人分別受到輕重傷送醫，但其中6名乘客當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。

▲遊覽車撞舊蘇花山壁，現場慘況曝光。（圖／記者游芳男翻攝）

現場最新畫面稍早曝光，只見現場車殼碎片散落一地，而不少受傷乘客在路旁倒一排，誇張的是，連遊覽車座椅都被甩飛車外，而甚至有乘客更是直接遭甩落一旁水溝，還有人滿身是血，畫面慘不忍睹。

據悉，目前事故路段雙向無法通行，事故現場必須等到檢察官進行處理，完畢後才能移動車輛。另外，宜蘭縣消防局長也已在現場，大型機具已在現場進待命中，預估晚上8點左右進行事故排除。

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