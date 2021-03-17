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館長被槍擊扯出案外案　徐國勇怒飆警政署：我是看媒體報導才知道

▲▼館長槍擊案出現案外案，屁孩放話「把你的頭掛在健身房」。（合成圖／翻攝館長直播、記者游宗樺攝）

▲館長槍擊案意外爆出案外案。（合成圖／翻攝館長直播、記者游宗樺攝）

政治中心／台北報導

新北市刑大2020年偵辦館長遭槍擊迅速破案，意外爆出警界疑雲，不止被扣的名錶遺失，還在備勤室天花板搜到槍枝與毒品。對於警方重大風紀通報延宕，內政部長徐國勇17日上午震怒，他當著警政署代表面前發飆，要求立刻檢討通報機制，因為他是看到媒體報導後才知道這件事。

館長案爆發案外案連環爆，不只名錶遺失，還在新北市刑大天花板找到槍和毒品，新北警方稱槍毒是10年前遺留的證物，還有1名2線3星警官歷經3次測謊，竟然未過，此案已報請檢察官偵辦，追究相關人員行政責任。

新北市刑大2020年偵辦館長遭槍擊案，過程中一度受到關注的是寶和會前會長邵柏傑被扣下的AP愛彼錶不翼而飛。

為了自清，警方大動作的將參與偵辦的31名警務人員進行測謊，其中，刑大偵六隊2線3星胡姓隊長經3次測謊未過，記申誡2次，調離主管職懲處。

雖然此案已報請檢察官偵辦，追究相關人員行政責任，但一波未平一波又起，在3月14日又傳出在小隊的備勤室天花板，找到一把手槍及毒品，雖然警方表示是10多年前新北市改制前查扣的證物，與館長案無關，但整起疑雲也讓外界對於警界風紀劃上問號。

對此，內政部長徐國勇17日上午在輿情會報中也震怒發飆，要求警政署立刻檢討通報機制，因為「新北這件事，我和次長都是看到媒體報導才知道」。

據透露，在現場參與這場輿情會報的內政部同仁中，也包括了警政署公關室主任楊哲昌，當徐國勇發飆時，他的表情嚴肅，現場其他的人也明顯感覺到被晚通報的徐國勇這一次真的動怒，會議氣氛凝重。

另外，內政部人士表示，新北市警察局在3月7日通報警政署，但警政署長陳家欽是3月14日下午才來跟徐國勇報告，對於重大風紀案的通報，延宕這麼多天，機制上到底出了什麼問題，這是部長今天動怒的主因，所以立刻要求警政署回去檢討。

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