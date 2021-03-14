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新北刑大天花板藏槍毒真相曝！10年前無主證物　刑警忘了它存在

記者陳以昇／新北報導

新北市刑大偵辦館長遭槍擊案，但卻意外引發案外案，寶和會前會長邵柏傑被扣下的AP愛彼錶不翼而飛，警方自清調查測謊未過的偵六隊胡姓隊長，在搜索他的辦公室、住家過程中，在小隊備勤室天花板發現改造手槍及毒品，經查是10年前搬遷駐地時無主的證物，疏忽未呈報，後續將追究相關刑責及證物來源。

▲▼警方在刑大偵六隊備勤室天花板搜到改造手槍跟毒品，陳姓小隊長坦承便宜行事將無主證物藏天花板 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲刑大備勤室天花板搜到改造手槍跟毒品，警員坦承疏忽將無主證物藏天花板 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼警方在刑大偵六隊備勤室天花板搜到改造手槍跟毒品，陳姓小隊長坦承便宜行事將無主證物藏天花板 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，因館長案查扣竹聯幫寶和會前會長邵柏傑家中一只AP愛彼錶，卻在發還時遺失，警方為了自清，將偵辦的31名警務人員進行測謊，其中新北市刑大偵六隊2線3星警官胡仁豪隊長測謊未過，於是展開搜索調查。

新北市警察局督察室、刑大，2月28日同步搜索胡姓隊長的住家、辦公室，竟在偵六隊備勤室天花板角落裡，赫然發現一包塵封已久的舊公文封，裡面裝有一把改造手槍、子彈及10多包毒品K他命、海洛因等物，事關重大，警方不敢輕忽，立即呈報上級單位及地檢署檢察官。

▲▼警方在刑大偵六隊備勤室天花板搜到改造手槍跟毒品，陳姓小隊長坦承便宜行事將無主證物藏天花板 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，備勤室提供外勤員警休憩，由陳姓小隊長及另名員警所使用，小隊長在調查時主動表示，刑警大隊在2001年2月間，從板橋區府中路舊址搬遷至現在中和區民安街駐地後，在鐵櫃內發現這包舊公文封，打開後發現為改造槍彈及毒品，因公文封上未書寫承辦人姓名，因此暫放在天花板角落，事後卻忘記此事也未通報上級處理。

調查人員檢視公文封面，刑警大隊機關地址印為「新北市板橋區府中路」，疑似是在搬遷駐地前就包裝好，但證物外包裝並未記載明確編號，槍枝用保鮮膜包覆，10多包毒品放在透明盒內，目前正全面清查以釐清這批證物來源，並追究當時承辦人員及相關主管行政責任。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼警方在刑大偵六隊備勤室天花板搜到改造手槍跟毒品，陳姓小隊長坦承便宜行事將無主證物藏天花板 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方在刑大偵六隊備勤室天花板搜到改造手槍跟毒品，陳姓小隊長坦承便宜行事將無主證物藏天花板 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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