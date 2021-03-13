刑警每天只上班6小時　外出彈鋼琴還能領加班費！同事：忍無可忍

▲館長去年8月凌晨2點多在林口館遭人連開3槍，右手與右大腿中彈倒地。（圖／資料照）

記者陳雕文／新北報導

館長陳之漢去年8月遭遇槍擊，凶嫌劉丞浩與竹聯幫寶和會前會長邵柏傑均查緝到案，警方也在邵嫌的住所扣得許多證物，但後來發還時，一只市價3百萬的手錶不翼而飛，新北刑大一名隊長測謊3次沒過，目前被調職觀察；知情人士爆料，新北刑大一直都有警紀渙散的問題，有些人靠背景就能爽爽過還可以賺加班費。

據了解，一名女刑警原本應該每天上9小時的班，並領一小時的加班費，但疑似因為其父親在警界擔任主管，因此女刑警每天只需要上班6小時就能閃人，且加班費照領，甚至每個星期2、星期5吃完午餐就能離開辦公室！因為她下午2點到6點要練習鋼琴，主管知情也不管，讓她加班費照領，或是將超勤時間換成補休！

▲女刑警外出彈鋼琴，還可以領超勤加班費，某個月她跟同事表示，不想領加班費，因此全部換成超勤補休，當然，每天一樣只需要上6小時的班。（圖／知情人士提供）

前同事忍無可忍，向ETtoday新聞雲投訴表示，「該名女刑警辦案能力不好，去年念完官校回到刑大的涼缺等著派官，那其他真正在辦案又超時上班的人，不就都是笨蛋？真的忍無可忍！」

「手錶遺失案件」發生後，新北刑大多名主管遭記過處分、調職，刑大辦公室也開始安裝監視器，知情人士透露，「人來人往，那隻錶又那麼小，基本上要找到拿走錶的人，機率近乎0，而且如果凶手就是警察，主管應該會倒一片，所以現在刑大希望找到錶，也害怕找到錶。」

知情人士指出，從手錶的遺失，就能反映出警紀的渙散，加上某些刑警本身有背景或靠山，沒甚麼能力也可以存活，還可以爽爽正常時間上下班，沒背景的人就做到死。

▼館長槍擊案，新北刑大掃蕩竹聯幫寶和會，帶回會長、副會長、及幹部施俊吉等10人。（圖／記者游宗樺攝）