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新北刑大「無主」槍毒藏天花板10年　資深警曝3種暗黑手段真相

▲▼警方在刑大偵六隊備勤室天花板搜到改造手槍跟毒品，陳姓小隊長坦承便宜行事將無主證物藏天花板 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警員坦承便宜行事將無主證物藏天花板 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市刑大日前發生警官備勤室天花板搜到改造手槍、子彈及10多包毒品，經查一名小隊長坦承，是10年前駐地搬遷時，在鐵櫃內發現這包無主證物，當時問不到誰查扣，又不敢隨意丟棄，才會便宜行事將證物藏到天花板，一名資深刑警表示，有可能在查緝槍毒過程中嫌犯跑掉，後續追緝未果，就在搬遷時忘記，才會發生這起烏龍事件。

▼新北市刑事警察大隊外觀 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼新北市刑事警察大隊外觀 。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，警察查獲改造手槍及毒品都會有績效，不會有查到卻不呈報的問題，但新北市刑大卻發生警員備勤室天花板發現一把改造手槍、18顆子彈及10多包毒品K他命、安非他命，以正常處理程序，應先調查來源，查扣保管入庫，報請檢察官調查，如未查到嫌犯，槍枝、毒品沒入銷毀，但警員確實未處置完備。

事發當時，陳姓小隊長主動坦承，10多年前，新北市刑事警察大隊從舊址板橋府中路搬遷到現址中和民安街時，在鐵櫃內發現一包舊公文封，打開後發現為改造槍彈及毒品，因公文封上未書寫承辦人姓名，因此先暫時將整個包裝放在天花板角落，事後卻忘記此事也未通報上級處理。

▼改造手槍用保鮮膜包起 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方在刑大偵六隊備勤室天花板搜到改造手槍跟毒品，陳姓小隊長坦承便宜行事將無主證物藏天花板 。（圖／記者陳以昇翻攝）

陳姓小隊長進一步表示，當時有積極詢問承辦人是誰，但卻找不到，又不敢隨意丟棄，心想先將證物放置到天花板，後續再調查，豈知放到忘記。因警局督察室調查館長案證物愛彼錶遺失案，搜查時才讓這件事曝光。

一名資深刑警表示，研判無主證物可能是因為在查緝過程中，嫌犯跑掉，現場起獲改造手槍、子彈及毒品，查扣後要再溯本追源未果，再者查扣證物需有嫌犯才可報績效，當時適逢駐地搬遷，兵荒馬亂之際，也找不到當時承辦人，才會發生烏龍事件，後續將追究當時承辦人員及相關主管行政責任。

另有資深刑警也指出，過去警紀不彰時，會有警察要線民主動報繳槍毒，待有查到相關案件嫌犯時，再「一併送上」移送以爭取較高績效，另有一種情況是抓到槍毒時，為避免之後無案可辦而又要報績效時，先私扣部分槍毒，再於專案期間做績效，結果可能是放著放著忘記了，或是調離原單位就先擺著。這名刑警表示，不管那種可能，事關警譽與紀律，事實一定要查清楚以正視聽。

新北市警察局長黃宗仁表示，雖然本案是10多年前的案子，我們一定會痛定思痛、全面清查以最嚴謹的態度檢視各項刑案的贓證物管理，落實各級督導幹部的責任，若再有疏漏一定從嚴查辦並不排除撤換相關單位主管。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼刑大偵六隊陳姓小隊長坦承便宜行事將無主證物藏天花板 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方在刑大偵六隊備勤室天花板搜到改造手槍跟毒品，陳姓小隊長坦承便宜行事將無主證物藏天花板 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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