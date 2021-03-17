海底撈「起薪3萬6」超高？過來人曝「暗黑關鍵」：有原因的

▲知名連鎖火鍋品牌的「招聘看板」最近引發關注，不少人都對於員工的超高起薪感到相當訝異。（示意圖／記者許力方攝）

實習記者閔文昱／綜合報導

目前就業市場因疫情關係有些低迷，許多求職者大嘆工作難找。一名女網友表示，她看到知名連鎖火鍋店的招聘看板，意外發現外場服務生的薪水竟高達「3萬6000元」，認為這樣薪水算高的吧。意外釣出過來人曝背後不為人知的「辛酸血淚史」。

一名女網友日前在《Dcard》上以「海底撈薪水算不算蠻高的」為題發文，表示日前路過時意外看見海底撈的「招聘看板」，從看板上可以發現，正職的「外場服務員」起薪還高達36000元，實習期則是每小時180元。另外除了按照勞基法給予勞健保、加班費及特休外，也有提供年終、免費供餐、不定期聚餐、春酒、生日禮物、員工直系親屬用餐優惠、海外實習機會與年資獎金等等的員工福利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這樣的待遇與福利制度，令原PO直呼「這樣在勞力密集的餐飲工作環境裡，算薪水高的了吧」。

▲原PO看完海底撈的「招聘看板」後不禁感嘆，「這樣薪水算蠻高的了吧？」（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出也引來不少網友關注，紛紛表示，「起薪比很多企業都還高」、「我之前聽說海底撈有的外場服務生會為了給顧客好印象，自己掏腰包買玩具送客人，可能服務程度跟薪水成正比吧」、「實習時薪比警察加班費還高」。

不過有過來人留言曝辛酸，表示其實薪水高的代價與付出的勞力也有關，「辛苦錢!！」、「朋友之前做海底撈做到身體壞掉」，「對啊外場就是一個月3萬5起跳，但是最大缺點是輪班，一整個月輪小夜班，下午五點上班上班凌晨兩點下班，還是會接近三點才能到家入睡，年輕還可以這樣，但是這種工作哪能做長久，前男友是海底撈外場，一個月都見不到幾次」，甚至還有過來人分享，「海底撈前員工路過，正職薪水比一般餐飲高都是有原因的，認真建議有心向上的人可以挑戰高薪」。