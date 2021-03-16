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查勤男友手機！與女網友對話一整排滑不完　她崩潰：什麼心態？

電話,講電話,手機,聊天,傳簡訊（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲女網友查勤男友手機，發現驚人對話紀錄。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者楊庭蒝／綜合報導

情侶相處之間，如何相互建立信任與安全感是相當重要的！一名網友在社群平台發文指出，無意間打開男友手機的「Dcard」APP ，沒想到在裡面發現男友與很多女生聊天的對話紀錄，雖然沒有過於曖昧的內容，但還是想問問「這樣的男友到底是什麼心態」。

原PO在 Dcard 表示，點進去其中幾個女生的對話紀錄，大多都是在聊工作的內容，沒有太多的曖昧對話出現。雖然她一直以來的觀念都認為，男友如果在路上看美女其實沒差，有時還會揪團一起看，但卻不懂加女卡友然後繼續聊天是什麼樣子的心態使然。

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後來原PO直接向男友攤牌，得到的回覆是，「那個又沒有什麼！又沒有聊很多」一附相當不以為意的樣子，但事後知道她很在意，還是有道歉並承諾不會再有類似的行為，想不到日前再次點開Dcard又發現，男友的手機還是有與女生的聊天紀錄。

文章在短時間內引起熱議，有網友留言表示，「原本覺得加卡友沒什麼，但看到男友說謊的部分真的不可取」、「有預謀啊，趕緊分手」、「不管他當初的心態是什麼，答應妳的事情他就應該要信守承諾」、「撒網養備胎」、「難聽點就是膩了但又還愛你，跟別人聊天會有新鮮感，曖昧的感覺也很刺激」、「說謊就可以分手了 還會有下一次的」。

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關鍵字：

Dcard查勤手機對話紀錄

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