短褲妹子被「警察尾隨」到家！從華山騎車跟到南港　網提議：報案

▲妹子深夜被警察尾隨回家，讓她感覺很像被變態跟蹤。（圖／翻攝自Dcard）



記者林彥臣／綜合報導

女性深夜回家遭人尾隨，因此感到害怕或困擾的案例時有所聞，但是如果是遭到男警察尾隨，而且還一路跟回家，這到底是安全感滿分？還是一樣讓人感到困擾甚至噁心呢？就有一位妹子在 Dcard發文抱怨自己被警察深夜尾隨的經驗，讓她感到相當不舒服。

妹子發文指出，日前凌晨4點在朋友家聚會結束，當天也沒有喝酒，因為沒騎自己的車出門，就租了GoShare，從大稻埕一路沿著市民大道騎回南港，約莫行經華山附近時，發現身後有一輛機車跟著，仔細一看是個年約30歲的警察。

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妹子表示，雖然她當天穿著短褲跟皮衣外套，很像剛喝完酒狂歡的人，加上又騎出租車很可疑，但是她有駕照，也沒有酒駕或其他違規行為，並不擔心自己被攔查，可是這位員警竟然一路跟著她到她家樓下！

妹子說，就那位員警趁她正在找車位時，片面聲稱看到她在她家樓下巷口闖紅燈，但她確信自己沒闖紅燈。正當妹子懶得爭論，想說就給他開罰單算了，這名員警突然叫妹子吹氣聞酒測，之後也沒查她的駕照，就騎車離去。

▲被警察一路尾隨到家才被攔查，讓她越想越毛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



妹子抱怨，「整件事越想越毛，為什麼要刻意跟我保持距離停紅燈，偷偷的尾隨」，連在小巷時，還躲到騎樓車子後面，像是怕被她發現的樣子，如果覺得她可疑，大可一開始就上前攔查。

妹子說， 此員警的轄區也很大範圍，一路從華山跟到了市民大道八段，「夜勤員警的時間都這樣消耗跟車的嗎？」也正因為他始終保持距離跟車，為了怕跟丟還闖了2、3個黃紅燈，從後照鏡都看得一清二楚。

妹子強調，「人民的保母不該是讓人心安的嗎」，回家的整路上都讓她覺得超不舒服，就像個變態狂在跟蹤，更怕他會不會對她濫用公權力。

▲妹子認為，警察實在不該做出像個變態狂跟蹤的行為。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，非文中當事人）



網友對此回應表示，「我覺得好恐怖……會想報警抓他餒」、「以勤務之便耍變態，真的好噁」、「下次如果再這樣請不要直接騎回家！騎去警察局」、「你是以為他想要對你幹嘛喔？，沒，只是想抓酒駕」、「就是想抓酒駕啊，但我覺得這樣一路尾隨到家也太誇張」、「如果真的不舒服，而且心有餘悸，可以考慮去『報案』，不是警察這樣的行為就叫『正當』」。

但也有一位「警察專科學校」的網友表示，「看到這篇的第一個想法是，可能又要一個認真的學長變得不想做事了，我們這裡也是一個酒駕組的學長攔查酒駕，結果對方不停，還逆向逃進單行道，結果造成酒駕車、學長、民眾三台車撞在一起，後來學長賠了8萬多元，從此以後他再也不抓酒駕了」。

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