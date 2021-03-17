鄭運鵬批藍委踩藻礁反挨酸　孫大千：不懂不要丟人現眼

▲鄭運鵬批評幾百個人勘查藻礁，直接踩進去礁岸。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）



記者蔡文鈴／台北報導

朝野立委15日赴桃園考察藻礁保育狀況，民進黨立委鄭運鵬批評，國民黨以保護為名一腳踩進藻礁，但事後反挨批總統蔡英文也曾踩進礁岸。對此，前立委孫大千17日在臉書酸他，不懂就不要出來丟人現眼。

孫大千表示，鄭運鵬身為桃園市的立委，冷眼坐視桃園市最重要的自然珍貴資產藻礁生態系的大滅絕，不但沒有去捍衛維護，反而去為虎作倀，為了自己的政治利益，寧可犧牲7600年的藻礁。難道不怕寒了桃園市民的心嗎？

孫大千也向孫大千喊話，身為桃園市的立委，至少上網去Google一下，了解藻礁生態系的狀況，就不會連踩上藻礁都能夠如此大驚小怪。會鬧出這種狀況外的笑話，只能夠證明這位立法委員從來沒有真正關心過藻礁。但是，就算沒有知識，也至少要有一點常識吧？

孫大千也諷刺，鄭運鵬和鄭文燦一樣，都只是嘴巴上愛藻礁，內心裡最愛的，還是權力。

其他人也看了這些新聞...

►朱立倫如果宣布參選黨主席？ 連勝文：我不會迴避、害怕

►「差點為這個黨送命」 連勝文選主席：忍耐10年「我受不了」

►「趙少康應走出戰情室」 連勝文：不跳脫個人當黨主席一定完蛋



更多熱門新聞...

►不擔心戳到吳敦義、韓國瑜 連勝文主張曝光「家人不得干涉黨務」

►國民黨戰疫苗不敢逆時中 連勝文自己來「我打過綠營網軍鷹犬疫苗」



►振興一下我們的美麗