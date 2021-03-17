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鄭運鵬批藍委踩藻礁反挨酸　孫大千：不懂不要丟人現眼

▲▼鄭運鵬批評幾百個人勘查藻礁，直接踩進去礁岸。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）

▲鄭運鵬批評幾百個人勘查藻礁，直接踩進去礁岸。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）

記者蔡文鈴／台北報導

朝野立委15日赴桃園考察藻礁保育狀況，民進黨立委鄭運鵬批評，國民黨以保護為名一腳踩進藻礁，但事後反挨批總統蔡英文也曾踩進礁岸。對此，前立委孫大千17日在臉書酸他，不懂就不要出來丟人現眼。

孫大千表示，鄭運鵬身為桃園市的立委，冷眼坐視桃園市最重要的自然珍貴資產藻礁生態系的大滅絕，不但沒有去捍衛維護，反而去為虎作倀，為了自己的政治利益，寧可犧牲7600年的藻礁。難道不怕寒了桃園市民的心嗎？

孫大千也向孫大千喊話，身為桃園市的立委，至少上網去Google一下，了解藻礁生態系的狀況，就不會連踩上藻礁都能夠如此大驚小怪。會鬧出這種狀況外的笑話，只能夠證明這位立法委員從來沒有真正關心過藻礁。但是，就算沒有知識，也至少要有一點常識吧？

孫大千也諷刺，鄭運鵬和鄭文燦一樣，都只是嘴巴上愛藻礁，內心裡最愛的，還是權力。

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