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侯友宜泛淚談遊覽車撞山：新北全力協助善後和後續賠償

▲▼林姿妙、侯友宜探視傷者。（圖／新北市政府提供）

▲林姿妙、侯友宜探視傷者。（圖／新北市政府提供，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

新北新店區復興里16日進行里民活動，遊覽車從花蓮回程時在舊蘇花115K（東澳段）撞上山壁，45人送醫，目前6死39傷。新北市長侯友宜第一時間致電宜蘭縣長林姿妙，並趕赴宜蘭縣博愛醫院、聖母醫院、蘇澳醫院探視傷者。侯友宜受訪時泛淚表示，新北會跟市民站在一起，全力協助市民。

▲▼林姿妙、侯友宜探視傷者。（圖／新北市政府提供）

侯友宜表示，今天非常難過，新北市新店區復興里里民自費旅遊，在回程的當中因為遊覽車的事故造成里民嚴重的傷亡，到目前為止，已經得知有6個人死亡、11個人重傷、13個中傷、14個輕傷，這裡要謝謝林姿妙帶領的團隊，不管是消防局、衛生局以及民間團體在第一個時間即時到現場搶救新北市的市民，所以他在第一個時間聽到這個消息，特別麻煩林姿妙，也謝謝她坐鎮指揮，把傷害降到最低，來到、送到醫院的，博愛醫院以及聖母醫院還有兩家，一個是蘇澳還有陽大醫院，在所有醫院的醫療體系的資源底下，目前重傷的都已經得到安頓，該開刀的已經進行手術的開刀，輕傷的都已經進行整個醫療體系的緊急支援。

▲▼林姿妙、侯友宜探視傷者。（圖／新北市政府提供）

侯友宜指出，目前林姿妙給他的狀況特別說，目前整個醫療體系的資源處理沒有問題，那新北市民一定可以在林姿妙的照顧底下得到最好的醫療，在這裡再度的謝謝林姿妙，那新北市一定全力帶著團隊來照顧好市民，所有的醫療體系、社會救助及民政體系全部都在宜蘭幫助新北市民，尤其新店復興里這些受傷、重傷的市民們能夠度過難關，這個事後的一些刑事、民事相關問題，新北市一定會跟市民站在一起，協助市民來處理善後以及後續的賠償相關的問題。

對於遊覽車公司初步調查的狀況，侯友宜回應，肇事原因，目前由公路總局及交通單位在鑑定當中，那等鑑定出來以後，會從嚴追究相關責任。

▲▼林姿妙、侯友宜探視傷者。（圖／新北市政府提供）

侯友宜強調，要來跟家屬慰問，期待輕傷的、重傷的能及早康復以外，往生的能夠得到安息，市長一定會在善後的工作協助市民把它做好；要再度謝謝林姿妙及宜蘭的醫療體系，以及消防救災體系，給新北市民滿滿的支持，讓他們能夠減少最大的傷害，在這裡十二萬分的感謝。

侯友宜強調，新北市民都是他的家人，家人發生這麼一個重大慘劇的車禍，真的非常難過跟痛心，真的很難過很難過，希望我們自己的家人都能早日康復，早一點回到我們新北市來，所以希望大家給他們滿滿的祈福，希望都能夠平安。

對於家屬連繫狀況，侯友宜說，目前看到的是輕傷的都是驚魂未定，還在非常恐懼當中，醫院所有的醫師及護士都總動員在做安撫以及救助當中，重傷都還在手術中搶救，他是慰問輕傷，重傷因為這個搶救還是最重要，大家一起他們祈福，希望他們能夠平安。

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