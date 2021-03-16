台帛旅遊泡泡明宣布！陳宗彥曝：雙方採檢有共識「流程更方便」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台灣帛琉推動旅遊泡泡，中央流行疫情指揮中心預計明日宣布結果。原先雙方對採檢方式持不同看法，經過近日密集開會討論，指揮中心副指揮官陳宗彥今（16）日晚間透露「結果朝好的方向進行」，目前雙方對檢測方式已經有共識，且採用方法將對消費者更加方便。

指揮官陳時中先前受訪時曾經表示，台灣和帛琉雙方都沒有疫情，這是屬於國與國之間往來關係，一切要以外交部為主，防疫方面則以指揮中心為主，在檢疫方面，也會寬鬆許多。

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帛琉方面希望台灣民眾到當地要做抗原快篩，陰性就放行，陽性的話就要做2次PCR檢驗。但陳時中認為，抗原快篩偽陽性比例比較高，那可能會把行程打亂，所以希望嚴格要求自己做PCR檢測，可以得到帛琉信任，用台灣做的PCR檢測就可進行旅遊。

陳宗彥受訪表示，昨日晚間會議已經大抵決定方向，檢測方式兩邊都有共識，而且採用方法對消費者變得更方便。但是哪一種採檢方式以及進一步細節，都有待明日公布。

在返台檢疫方面，陳宗彥日前說明，會採5+9模式，分別是5天加強自主健康管理，PCR檢驗陰性後，做9天一般自主健康管理。

據了解，目前雙方協商是每周各飛8班，初期會先從小規模開始。業者表示，等細節正式宣布後，可能最快4月旅行社就可以推出行程。