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宜蘭綠博首支主題曲曝！四季心願　林姿妙：獻給追求更美好的人

▲▼宜蘭綠博創辦22年來，首支主題曲「四季心願」16日發表。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼宜蘭綠博創辦22年來，首支主題曲「四季心願」16日發表。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣每年春季的環境教育旗艦活動綠色博覽會，將於3月27日至5月9日在蘇澳武荖坑風景區盛大登場。開辦迄今22年，16日更首度推出專屬主題曲「四季心願」，由資深音樂人謝文德負責作曲、黃馨頤寫詞，搭配冰雪奇緣2台灣中文版主題曲歌手蔡永淳現場演唱，用純淨的歌聲傳達對四季如常的眷戀，籲請重視疼惜美好環境。

宜蘭縣長林姿妙說：「2021宜蘭綠色博覽會今年非常用心，發表了22年來第一次的活動主題曲，也做了許多過去不曾有的嘗試，今天這首追求環境永續的四季心願，她非常喜歡，她要將這首歌獻給所有追求環境更加美好的人，也邀請大家別忘了3/27到武荖坑風景區，享受陽光維他命，綠野芬多精，一起共遊希望城堡。」

▲▼宜蘭綠博創辦22年來，首支主題曲「四季心願」16日發表。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼宜蘭綠博創辦22年來，首支主題曲「四季心願」16日發表。（圖／記者游芳男攝，下同）

綠博主題曲「四季心願」製作人謝文德表示，「春天的花清香／夏天的日紅艷／秋天風吹來輕鬆／冬天的霜雪凍」，這段台語童謠靈感來自於宋慧開禪師一首詩《無門關》，詩中一段「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪」。因意識到極端氣候讓季節變換不再平順，暴雨淹水、乾旱熱浪輪番上演，很難再感受到四季溫和的更迭，歌曲中期待的四季如常，其實是對整個環境現象最單純的心願。

▲▼宜蘭綠博創辦22年來，首支主題曲「四季心願」16日發表。（圖／記者游芳男攝，下同）

作詞人黃馨頤寫出仙子的萬物寓言，讓女主唱蔡永淳以精靈般的天籟嗓音，加上具有想像力、如童詩的詞彙，帶領大眾重新思考對於地球環境的永續與反省。歌詞中隱含著英國諺語elephant in the room房中象的故事，意思是房間裡有一隻大象存在著，卻裝作沒看到或是告訴自己不該看到，隱喻著某件明顯卻被集體視而不見的事物。

歌詞最後「一滴雨水落下／大地長出枝枒／再擁抱著希望」，地球上的一切環環相連，一滴雨水循環，像是凝結著眾人的力量，創造人類永續一個充滿希望的未來。

「四季心願」歌詞：

春天的花清香
夏天的日紅豔
秋天風吹來輕鬆
冬天的霜雪凍

A
荒地上 一朵花 逆著光
她溫柔的綻放 追吧
那目光 堅定的
等待一個太陽

明天的風 是否
一如往常 逗留
我微笑著盼望

B
月光花 她輕輕 踏著浪
自由自在歌唱 來吧
等月光 轉著圈
再說一次晚安

滿天星空 暈染
螢火的光 照亮
最單純的願望

C
房間裡 一隻象 不說話
你呀 看見了嗎
回頭望 回頭望
想像一個地方

一滴雨水 落下
大地長出 枝枒
再擁抱著希望

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