超商妹「身體扭成C型」躲色狼　他3度下手噁辯：想確認是真愛嗎

▲連鎖超商女店員補貨時遭一名色客人觸摸臀摸，豈料對方竟稱想確定是不是真愛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市連鎖超商一名女店員與店長一同補貨，豈料一名客人竟明目張膽以右手肘觸摸她，一旁店長見狀立即抓住色客人包包將他攔下並怒吼將他攔下。這名豬哥客人竟辯稱「前一天女店員結帳時有握著我的手不放，我想說她是不是喜歡我要暗示我，我當天觸摸臀部是想她對我有沒有真愛」。士林地院依性騷擾拘役50日，如易科罰金5萬。

長相清秀小綺（化名）指控，去年7月22日下午1時許，與店長一起在店裡補貨，沒注意到客人阿昌（化名）在她周邊走來走去，一連撞了她三次。前兩次是撞她側邊身體，小綺原本以為是走道太窄並不以為意，但第二次又經過身旁時，竟整個往她身上撞過去；小綺表示感覺到他很明顯是要撞我，而且撞的時後候，也沒有說道歉或借過，並開始覺得這個客人怪怪的。

小綺被撞了兩次後，並跟店長反應「這個人怪怪的」並以眼神表示。才剛講完阿昌竟又從旁邊經過，這次直接以手肘撞她屁股。小綺當下覺得很不舒服很生氣，認為走道明明可以通過為什麼要撞她。店長知道店裡出現色狼，立即抓住他包包不讓趁機逃跑。

阿昌警詢時竟扯，「前一天我付錢的時候，小綺抓住我的手，我想說她是不是喜歡我暗示我，我當天碰她大腿想要確認是真愛還是假愛。」

士林地院認為小綺是店員，在收銀時必然與顧客有手部接觸，故認為阿昌的說詞根本是犯後想卸責，犯後也沒有反省之意，但阿昌哭窮表示家中很窮，也沒工作；法官審酌依違反性騷擾防治法處拘役50日，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。

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