　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超商妹「身體扭成C型」躲色狼　他3度下手噁辯：想確認是真愛嗎

▲▼屁股,摸屁股,性騷擾,騷擾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲連鎖超商女店員補貨時遭一名色客人觸摸臀摸，豈料對方竟稱想確定是不是真愛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市連鎖超商一名女店員與店長一同補貨，豈料一名客人竟明目張膽以右手肘觸摸她，一旁店長見狀立即抓住色客人包包將他攔下並怒吼將他攔下。這名豬哥客人竟辯稱「前一天女店員結帳時有握著我的手不放，我想說她是不是喜歡我要暗示我，我當天觸摸臀部是想她對我有沒有真愛」。士林地院依性騷擾拘役50日，如易科罰金5萬。

長相清秀小綺（化名）指控，去年7月22日下午1時許，與店長一起在店裡補貨，沒注意到客人阿昌（化名）在她周邊走來走去，一連撞了她三次。前兩次是撞她側邊身體，小綺原本以為是走道太窄並不以為意，但第二次又經過身旁時，竟整個往她身上撞過去；小綺表示感覺到他很明顯是要撞我，而且撞的時後候，也沒有說道歉或借過，並開始覺得這個客人怪怪的。

小綺被撞了兩次後，並跟店長反應「這個人怪怪的」並以眼神表示。才剛講完阿昌竟又從旁邊經過，這次直接以手肘撞她屁股。小綺當下覺得很不舒服很生氣，認為走道明明可以通過為什麼要撞她。店長知道店裡出現色狼，立即抓住他包包不讓趁機逃跑。

阿昌警詢時竟扯，「前一天我付錢的時候，小綺抓住我的手，我想說她是不是喜歡我暗示我，我當天碰她大腿想要確認是真愛還是假愛。」

士林地院認為小綺是店員，在收銀時必然與顧客有手部接觸，故認為阿昌的說詞根本是犯後想卸責，犯後也沒有反省之意，但阿昌哭窮表示家中很窮，也沒工作；法官審酌依違反性騷擾防治法處拘役50日，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。

獨／買BMW百萬重機挨轟「祖傳三貸」　小鮮肉「一關鍵」打臉酸民

BMW尬奥迪害死30歲華航副機師！60歲科技董座判決結果出爐

框酒店妹回豪宅強吻指侵...她哭著逃離！建設業豬哥下場曝

兩大明星商品人氣爆棚

ET快訊
馬偕醫師被控性侵學妹　院方回應了
女大生遭酒駕國手害死！繁星上大學　低收還有5妹妹
這8款iPhone換電池只要990元　限量1.5萬名
驚見「杜美心的家」月租7千！　全格局曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

登山領隊害夫墜谷慘死！她怒捶頭遭索賠542萬　法官見求償清單傻眼

獨／感傷！女友遭賓士富少撞命危　他PO空蕩蕩房間：情人節快樂

屏東「自小客翻覆邊坡」釀6傷！5歲男童右眼腫脹

「黃金廊」瘋賞花　虎尾堤防交通大亂！警一天開10張罰單

超商妹「身體扭成C型」躲色狼　他3度下手噁辯：想確認是真愛嗎

菊花殘全身傷！闖豪宅遭屋主撞見落跑　他慘遭圍籬刺進屁屁哀號

花蓮開心農場電動車衝6米深大排　2遊客「油門當剎車」落水獲救

控遭台北馬偕醫師性侵！學妹曝「加害者逼刪文」：我手邊都有證據

跑到超商「公然掏出來」...穿著褲子上下狂搓！店長一招淡定制伏

快訊／保四警官墜華陽吊橋亡！　民眾見深20m谷底躺人嚇傻

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

蕭敬騰壞壞假傳球...小弟弟爆哭XD　男粉真情告白：我喜歡女生還是愛你！

HBL爭冠！南山最後時刻被逆轉　教練暖心喊話哽咽：繼續走下去

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

保齡球「全倒兩次」準備歡慶吃雞　下秒重摔臥倒油道...網：丟手榴彈

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

登山領隊害夫墜谷慘死！她怒捶頭遭索賠542萬　法官見求償清單傻眼

獨／感傷！女友遭賓士富少撞命危　他PO空蕩蕩房間：情人節快樂

屏東「自小客翻覆邊坡」釀6傷！5歲男童右眼腫脹

「黃金廊」瘋賞花　虎尾堤防交通大亂！警一天開10張罰單

超商妹「身體扭成C型」躲色狼　他3度下手噁辯：想確認是真愛嗎

菊花殘全身傷！闖豪宅遭屋主撞見落跑　他慘遭圍籬刺進屁屁哀號

花蓮開心農場電動車衝6米深大排　2遊客「油門當剎車」落水獲救

控遭台北馬偕醫師性侵！學妹曝「加害者逼刪文」：我手邊都有證據

跑到超商「公然掏出來」...穿著褲子上下狂搓！店長一招淡定制伏

快訊／保四警官墜華陽吊橋亡！　民眾見深20m谷底躺人嚇傻

中彈下去領便當！　邊牧「聽ㄅㄧㄤˋ」慘叫→倒地：導演開飯沒？

登山領隊害夫墜谷慘死！她怒捶頭遭索賠542萬　法官見求償清單傻眼

南韓擴大AZ疫苗施打範圍！3月底開放65歲以上高齡者「優先接種」

中國6498萬人次接種疫苗　衛健委：質量通過WHO評估

小三汪聽爸聲秒「歪頭塞奶」視訊　正宮淪手機架：我是多餘的嗎？

50萬顆滯銷　日養殖業者用炸牡蠣販賣機救買氣

退休金備500萬！他問「夠用嗎」...網曝1關鍵：可省百來萬

最快登板高中投手　曾峻岳創造富邦悍將隊史紀錄

男友約11歲外甥女「一起洗澡啊」！　女大生崩潰：噁心反胃

鮑爾再次衝撞體制！　自曝穿著違規收到大聯盟警告

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

社會熱門新聞

女傳訊「你不要後悔」上吊亡　他悲曝分手原因

護理師拍病患下體、染血紗布排成章魚燒上傳IG！

即／北市忠孝東路大樓命案！1男刀插胸口、臟器外露亡

無照富少母鞠躬道歉　3頁聲明曝：兒子正在接受治療

即／館長槍擊案「幕後金主」落網！

台11線車禍6人1死4傷　1人是柔道國手

死綠鬣蜥「放水流掛樹頭」　網紅籲自律遭酸賺點閱

人妻收拾亡夫遺物　驚見鹹濕對話崩潰

車上突被開門持刀砍殺　樹林男滿身血跑超商求救

快訊／台北夜班保全電梯井直墜B3亡

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

台11線1死4傷！亞運培訓國手「酒駕」

快訊／保四警官墜彰化華陽吊橋亡！

女友遭無照富少開賓士猛撞命危…他臉書掛穩交心碎

更多熱門

相關新聞

全新青豐巷抹茶季必吃爆濃抹茶厚片

全新青豐巷抹茶季必吃爆濃抹茶厚片

隨著草莓季進入尾聲，緊接著到來的就是抹茶季了！以青茶為主打的全新手搖飲品牌「青豐巷」，門市選用清新簡約的木質搭配水泥裝潢，營造帶點文青又舒適的氛圍，而近來為迎接抹茶季，強勢推出最新「極濃靜岡抹茶」，不僅有3款抹茶限定飲品，還吃得到罪惡的抹茶厚片吐司，欠吃到不行。

即／水泥車碰撞機車！女騎士慘卡車底　送醫搶救

即／水泥車碰撞機車！女騎士慘卡車底　送醫搶救

少女失蹤　LINE對話曝遭鬼父蹂躪7年　

少女失蹤　LINE對話曝遭鬼父蹂躪7年　

參院民主黨領袖也籲古莫下台

參院民主黨領袖也籲古莫下台

「UFO」出沒台北士林！金黃色光芒灑落

「UFO」出沒台北士林！金黃色光芒灑落

關鍵字：

士林全家性騷擾店員摸臀店長

讀者迴響

熱門新聞

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

8歲女兒房間裝監視器　千人崩潰：很噁心

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

罔腰分手主因曝光「親揭爭執對話」

罔腰認了分手男友！「還住一起」

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

女傳訊「你不要後悔」上吊亡　他悲曝分手原因

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

YouTuber「中空露溝」討生日禮　賓士E250竟排隊送

神話Eric動怒tag烔完：帶給團體傷害

星巴克3／15起「連續5天」買1送1

醫學院女大生遭性侵！學長調侃：技術不錯

業界瘋傳「福原愛超慘下場」！

南投「紫花隧道」爆紅　園主卻忍痛砍花

「幫我送上船！」屏東外送員飆到港口傻眼了

更多

最夯影音

更多
遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面