桃園爭取統籌款沒下文　邱奕勝：快去跟中央談「至少和台南一樣」

▲桃園爭取統籌款沒下文，議長邱奕勝要市長鄭文燦快去跟中央談「至少和台南一樣」。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議長邱奕勝15日於市議會定期大會首日指出，錢不是萬能，但要建設沒有錢是萬萬不能，市議會去年8月提出中央統籌款分配不公，迄今未獲回應，期許鄭文燦市長藉其現今在台灣的高支持度，能夠跟中央再談一談，為桃園努力爭取提高統籌分配款和中央補助款，能夠跟其他五都追平，至少要和台南一樣，以加速桃園重大建設。

▲桃園市議會定期大會。（圖／市議會提供）

另外，桃園許多重大建設落後，邱奕勝也期許市府團隊加快腳步進行。邱奕勝同時感謝在歷時1個多月的部桃事件期間，市府展開的各項防疫作為贏得民眾的肯定，桃園守住了全國防疫第一線，除了要對市府團隊的應變能力給予肯定外，感謝第一線醫護人員的付出、市民朋友的配合。

桃園市歷年來墊付款項逐年攀升，恐將導致桃園市財政狀況惡化，府會各黨派於去(2020)8月市議會開議首日，達成共識近期內，要一起去向中央要經費，目標是統籌分配款不能比台南少！然迄今中央並無回應？市長鄭文燦表示，桃園於2011年升格準直轄市時，一般性補助款打75折，升格直轄市又比照辦理導致總補助款遠低於其他5都。

事實上，統籌分配稅款是依照該縣市的人口、面積、營利事業營業額、財政能力來計算，桃園已經連續4年超過台南，但總補助款卻遠低於台南，從2015年到2020年，桃園為1503.55億元，比起台南的2004.09億元，足足少了500億元，桃園希望能比照台南的水準，從第3級進入第2級，畢竟這500億元如果入庫，可以讓桃園零負債。

桃園市議會第2屆第5次定期大會會期於3月12日展開，16日起陸續進行市長施政報告、各局處工作報告，4月29日起進行市政總質詢迄5月19日，於5月20日閉會，為期70天。

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