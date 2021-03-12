幼教師月薪43K「明細超狂曝光」！網見地點驚呆：比20年資歷還高

▲幼兒園壓力大，又處低薪環境，導致老師短缺！（示意圖／記者翁伊森翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

台南一名女網友透露，從事幼教老師多年，遇過不少壓榨員工的慣老闆，尤其低薪環境，讓原PO對幼教一行相當絕望，「浪費我青春！」直到進到目前的幼園所，徹底讓原PO改觀了，「今天領薪水看到金額，真的是有點傻住了 ...」

原PO在臉書《靠北幼稚園》表示，當初瀏覽徵才簡介時，發現園方開高薪又畫大餅，一度讓人起疑心，到了面試當天，老闆還拿出全校的薪資轉帳清冊，以證明薪水透明化。由於一切太過美好，讓原PO越想越詭異，「薪資這件事在公司不是都是要保密的嗎？」但回家深思一番後，原PO還是決定上工，只求薪資別太低就好。

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如今2月份薪水剛入帳，一看金額讓原PO整個傻住，「從來不敢相信自己工作可以領到那麼多過！」明細可見，本薪2萬9000元，外加全勤、代班津貼、值班津貼與專業獎勵等，另再扣除勞健保等，總共實拿4萬3461元。

「今天我第一次感覺到在幼教有希望！」原PO甜笑直呼，儘管喜歡與孩子相處，但以往收到超低薪水那一瞬間，熱心總是被澆熄，而現在看著辛苦總算有回報，讓原PO自信大喊，「帶班15隻毛鬼頭就有這金額，第一次我敢跟朋友說，我幼教老師，我驕傲！」

▲第一個月薪水43K，讓原PO感到訝異！（圖／翻攝靠北幼稚園）



文章曝光後，底下網友羨慕回應，「好高的薪資啊！還缺同事嗎」、「這薪水真的超可以！之前待過的園所，就算是資深的10幾20年的老師，薪水才不到3萬，導致園所一直在缺老師」、「這是幼教天堂薪資」、「真的很訝異台南竟然會有這樣的高薪的園所耶～（南部有3萬以上都算佛心了）」、「這學費應該也不便宜！但是好的幼教老師就值得這種薪資，誰上班不是為了賺錢糊口啊？這樣才能留得住有愛的老師對待幼小的國家幼苗啊」。

▼不少網友驚訝，台南幼教起薪如此高。（示意圖／記者李毓康攝）