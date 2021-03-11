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花蓮女喝掛還找友續攤！運將載到警所：麻煩處理一下錢不要了

▲小黃運將將喝掛的婦人載至分駐所請求員警協助處理。（圖／玉里分局提供，下同）

小黃運將將喝掛的婦人載至分駐所請求員警協助處理。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日前一輛計程車停在花蓮縣警察局玉里分局卓溪分駐所前，運將下車後衝進分駐所向值班員警求助，彭姓運將說，警察小姐，婦人在車上自言自語一直盧，我真的不知道要載去哪裡，我車錢也不要了，可否麻煩您協助處理！

員警到車旁一看，發現一名婦人全身酒氣，精神狀況不佳，癱軟地坐在車上，找不到友人住家；在員警攙扶至所內暫時休息後，近凌晨1時，婦人稍微清醒後，始說出正確住家地址，後由所長黃元劭駕車貼心將其平安送返家。

▲小黃運將將喝掛的婦人載至分駐所請求員警協助處理。（圖／玉里分局提供，下同）

▲▼婦人全身酒氣，精神狀況不佳，員警攙扶至所內暫時休息。

經了解，家住玉里鎮三民里連姓婦人，與友人在自家聚會，歡樂中一不小心飲酒過量，聚會結束後，仍欲罷不能的找其他友人續攤。連姓婦人搭上計程車，上車後只說要到卓溪鄉卓溪村找朋友，在到達卓溪村後，無奈因不勝酒力，在車上胡言亂語，無法正確說出友人家住址；運將在無可奈何之下，遂將婦人載至分駐所請求協助。

▲小黃運將將喝掛的婦人載至分駐所請求員警協助處理。（圖／玉里分局提供，下同）

警員鍾惠如表示，上前至車後座查看時，發現婦人酒氣濃厚全身癱軟，意識不清，為避免影響運將營業，遂將婦人攙扶到至所內暫時休息。在多次詢問其年籍資料時，皆無法正確說出，只說要到卓溪鄉找朋友，在無技可施之下，只好暫時讓婦人在所內椅子上休息，接近凌晨1時婦人稍微清醒，始查出身分，所長親自駕車將其送返家。返家途中連婦人稱，原本聚會後要在家休息，怎麼會跑到派出所，真的很不好意思，也非常感謝員警耐心的陪伴及照顧，並熱心的協助送返家。

分局長陳蔚文表示，飲酒過量除有害身體健康，深夜單身女性獨自返家有風險，外出宴飲應有人陪同，避免造成自
身危險。溫馨提醒千萬不要酒後駕車或騎乘動車（含腳踏車），酒後請找代駕或者搭乘計程車返家，千萬不要以身試法自行駕車返家，除了會危及自己生命之外，也會影響其他用路人之安全。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

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