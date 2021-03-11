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古早老師超暴力！90公斤老師「踩踹學生15下」　網嚇：陰影超大

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,毆打,虐童,酗酒,皮帶,恐怖情人,保護令,小女孩。（圖／123RF）

▲有網友在PTT描述以前的老師，在課堂上踹人施暴的恐怖回憶。（圖／123RF）

記者林彥臣／綜合報導

台灣現在的教育相當重視人權的價值，老師也都相當尊重學生的各種自主權，不過在古早時代的台灣教育，並不是所有老師的素質都像現在這麼優秀，就有網友在PTT八卦板，揭露過去親眼目睹老師在課堂上對學生施暴的經驗，至今還是很有陰影。

原PO表示，大概在20幾年前北部的一間私立國中，一位教文科的男老師，目測身高185公分、體重90公斤，有天上課上到一半，這老師心血來潮，就開始講到自己家裡的事，說到他兒子有點學習障礙的話題，當下課堂氣氛有點嚴肅。

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原PO說，這時班上有個同學跟隔壁同學竊竊私語，老師看到就把這位同學叫到講台上問話，同學只是說，「借眼鏡布」。話才剛說完，老師就全力一巴掌打到同學臉上，接著怒吼，「躺下來」。

▲▼肥宅,阿宅,摔鍵盤,暴怒,宅宅,胖男。（圖／取自pakutaso免費圖庫）

▲90幾公斤的壯碩老師施暴，根本沒有學生敢有反應。（圖／取自pakutaso免費圖庫）

原PO接著說，這位同學還真的躺下來，全班都被嚇到鴉雀無聲，然後這個壯碩的老師就開始一邊踹、一邊踩這個倒在地上的同學，他在一旁看著默數老師踹了15下，每踹一下，這位同學就慘叫一聲。

原PO表示，後來這位同學的身體留下了永久性的傷害，老師只是賠了幾十萬，然後被學校辭退，聽說後來還是去補習班教課。

原PO最後感嘆，「現在大叔也當了爸爸。回頭看這件事，如果是我自己的小孩遇，到這種事情，不知道該有多心痛，唉」。

網友在推文留言表示，「真可怕，全班心理陰影很大吧」、「應該依刑法重傷害罪起訴，台灣對兒少還是欠缺保護」、「80-90年代就一堆誇張的體罰啊，以現在標準肯定上新聞」、「以前真的一堆垃圾在教書騙錢，現在應該都已經退休爽領終身俸了吧，真的祝他們一生平安」、「以前真的一堆這種垃圾老師，害人滿滿的心靈創傷」。

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