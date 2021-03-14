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上課聽到3秒怪聲音　女老師下秒驚喊：快跑啊！救下全校202人

▲▼ 上課時聽到奇怪聲音，她的決定立了大功 。（圖／翻攝自中國之聲）

▲全校202名師生安全撤離 。（圖／翻攝自中國之聲）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸廣西一名小學教師近日立下大功，她帶著學生練習晨讀時，突然聽到一陣「轟隆隆」響聲，她當機立斷一個舉動救了全校人，202名師生僅用50秒上演了一場「教科書式脫險」。

據《中國之聲》報導，事件發生於4日上午8時許，當時教師盧金條正帶著學生晨讀，突然她聽到一陣「轟隆隆」的響聲從背靠大山的窗戶外傳來，大約持續了3、4秒。

「不好！可能要有危險！」盧金條朝著學生們大喊，「孩子們，站起來！跑出去！往外跑！快點！」教室裡的25名學生立刻站起，緊張有序向教室外跑去。

▲▼ 上課時聽到奇怪聲音，她的決定立了大功 。（圖／翻攝自中國之聲）

▲ 後排2張課桌瞬間被撞飛。（圖／翻攝自中國之聲）

盧金條話音剛落，一塊巨大的石頭從山上滾落而來，越過離教室2公尺遠的圍牆，壓斷圍牆內的大樹後，砸穿教室牆體，後排2張課桌瞬間被撞飛。

▲▼ 上課時聽到奇怪聲音，她的決定立了大功 。（圖／翻攝自中國之聲）

▲直徑1公尺的巨石。（圖／翻攝自中國之聲）

確保全班學生跑出後，盧金條繼續「和時間賽跑」，返回辦公室，拿起提前備好的自製應急鈴鐺開始搖鈴，向全校發出警報，並協助其他老師疏散學生至空曠的操場。全校202名師生僅用50秒脫險，未發生人員傷亡。

險情發生後，當地部門工作人員火速趕往現場。據瞭解，此次地質災害屬於岩石崩塌，具有一定的不可預見性。對於師生的及時處置應對，專業人士表示，「他們反應很迅速，值得讚揚，如果岩石砸穿的是樓體主梁，後果不堪設想！」

▲▼ 上課時聽到奇怪聲音，她的決定立了大功 。（圖／翻攝自中國之聲）

回憶當天，盧金條說，「那個聲音像地震或爆炸，我當時很緊張、著急，我多考慮一秒，坐在後排的孩子就會有生命危險」、「說實話，我當時也害怕，但孩子比我更害怕。危急時刻，他們需要我的保護，首先我自己不能亂了陣腳」。

▼ 滾下的巨石直接砸穿教室。（圖／翻攝自中國之聲）

▲▼ 上課時聽到奇怪聲音，她的決定立了大功 。（圖／翻攝自中國之聲）

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