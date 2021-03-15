獨／牛排搭船到小琉球...熊貓女外送員現身回應了！曝詭異外送經驗

▲蔡姓外送員表示，當下心情十分錯愕，但還是以顧客需求為主，使命必達。（左圖／蔡姓外送員提供；右圖／翻攝自爆廢1公社）

記者林冠吟／採訪報導

一名女網友在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，她的好友日前接到一筆送往小琉球的訂單，客人指定將餐點放進13：30的那班船，讓餐點飄洋過海到小琉球，而這段經歷於網路上曝光後，引起網友熱議。針對此事，《ETtoday新聞雲》記者實際採訪該名蔡姓女外送員，而她表示，當時並不知道是要將餐點送往小琉球，只是以為是客人或是船務人員指定在碼頭取餐。

蔡姓外送員接受《ETtoday新聞雲》訪問時強調，一開始並不知道客人的要求是要將餐點放在指定船班，讓餐點送往小琉球，只是以為是客人或船務員工指定在碼頭取餐，而她表示，在得知是要將餐點送上船班，並送往小琉球後，當下心情十分錯愕，但還是抱著務必要將餐點送達客人手中的決心，將餐點送上船班。

蔡姓外送員說，她向船務公司員工說明，客人指定要將餐點送至船班，再到小琉球取餐，船務公司員工也是一頭霧水，表示不清楚這位客人是誰，但還是答應讓餐點上船，最後讓訂餐客人順利取得餐點。

除此之外，蔡姓外送員也分享其他特殊外送經驗，曾有一次客人指定她將餐點送至墓仔埔，抵達後卻怎麼樣也找不到人，差點以為是靈異事件，才知道是客人定位錯誤，而針對如果下次再遇到客人有特殊需求時，蔡姓外送員表示，還是會以顧客的需求為主，使命必達。

►我沒有遲到，是時間遲到了

【更多新聞】



「幫我送上船！」屏東外送員接小琉球訂單 帶牛排飆到港口傻眼了

外送單備註跳針狂打3次 鹹酥雞店家看了超崩潰：到底想要什麼

外送員「決戰奧客」攻防對話曝光 客服傻眼：你被客訴1天1夜

