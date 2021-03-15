外送員「決戰奧客」攻防對話曝光　客服傻眼：你被客訴1天1夜

▲外送員致電「到嘍」，點燃奧客魂，客服傻眼：「你被客訴了1天1夜了。」（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

一名外送員在臉書社團「爆怨公社」表示，他日前外送餐點給某一棟大樓女住戶，不料打電話給對方提醒「外送快到了」，竟然就惹到對方突然暴怒，嗆他「你就等吧，外送規定要等10分鐘，我會等客服打來，我才會下去」，最後甚至客訴他一天一夜，讓他非常無奈。

原PO表示，他當時差短短一段路就抵達位置，就打電話給女客戶說「外送快到了」，不料對方聽了就語氣不耐地嗆他「你不會到了再打嗎」，當他抵達後又立刻撥電話，結果這次女客戶直接罵「你就等吧，你們外送規定要等10分鐘，我等你客服打電話來，我才會下去，你慢慢等吧」。

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他聽了當場傻眼，原本想反問「小姐不好意思，我應該沒有得罪你吧」，不料就被對方搶掛電話，此舉也讓他開始有點火氣，再次打電話告知對方「小姐，不好意思，您的這單我有權利拿回店家請下一個外送員接手，您要下來嗎，不然我要走了」，果不其然遭到對方一頓髒話飆罵。

原PO表示，當時他是真的很想離開，但考慮到若他送回店家，也是害下個外送員被羞辱，乾脆就待在原地與女客戶對決，等待過程中他與保全大哥聊天，保全大哥突然跟說「剛有個女生下來，走到中庭看到你，又往回走坐電梯上去了」，幾秒後他也再度接到女子電話，嗆他「我一定客訴你到爆」。

▲女客戶後來客訴他一天一夜。（圖／資料照片）

他後來不想與對方吵了，直接把餐點留在大廳，請保全大哥幫忙轉交，「隔天，接到公司客服電話，詢問昨天發生什麼事，我沒有加料，完整告知客服，客服就說，內容與客戶說的完全不一樣」、「客服也叫我別擔心，我不會有事，只是那位小姐從昨天開始，就一直聯絡線上客服投訴我，一天一夜了，完全沒停過。」

原PO也反省說，這是他第一次動氣跟客人講話，後來口氣也沒有說很好，但也是一句髒話都沒有，只是女客戶莫名的挑釁，真的讓他相當傻眼。其他網友看了紛紛安慰「服務業就是如此不公平，遇到奧客只能被客訴，不能反駁，真是辛苦大家了」、「近年神經病特別多，辛苦了」。

也有人說「自以為是老大嗎，點個東西到底有什麼了不起的，要這樣欺負外送人員」、「投訴1天1夜是什麼鬼，真的吃飽太閒」、「她是不是有病沒吃藥，氣沒地方發，發在你身上」、「你的脾氣真的好，要是我的話，絕對等她下來，然後正面對決」。

