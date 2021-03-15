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麥寮火力電廠轉型天然氣？　總統府4原因否決：非三接替代方案

▲▼總統蔡英文出席「國防安全研究院學官結業典禮暨同學會」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

有關外界關心麥寮燃煤火力發電廠轉型為天然氣電廠的可行性，總統府發言人張惇涵15日表示，基於「距離太遠、工程難度高、無法解決南電北送、時程來不及」四個原因，「麥寮電廠並非三接的替代方案，也不是三接的備案」。

張惇涵表示，總統蔡英文確實於3月2日接見八大工商團體理事長時，向全國工業總會理事長暨台塑企業總裁王文淵關心麥寮電廠能否「以燃氣代替燃煤」，響應政府推動減煤、減空污的能源轉型政策，但其實與第三接收站案無關。

有關位於雲林的麥寮電廠，距離桃園大潭電廠超過180公里，若轉型為天然氣電廠一事，張惇涵表示，雖能有效減少空污，但仍無法解決南電北送，北部需要接收站的狀況。

張惇涵指出，該案仍需要經過環評審查、地方民意與地方政府支持，依照經濟部估算，光是興建天然氣接收站及電廠，時程就需要6年以上，若要另建180公里管線，工程難度高且時程更難以估算。

因此，基於「距離太遠、工程難度高、無法解決南電北送、時程來不及」四個原因，麥寮電廠並非替代原定2022年底開始供氣的第三接收站之合適方案。

張惇涵強調，「增氣、減煤、非核、綠能」一直是政府推動能源轉型的重要方向，若台塑企業願意推動麥寮燃煤火力發電廠轉型為天然氣發電廠，不僅可持續維持供電穩定，並可均衡北中南發電佔比，持續落實北電北用、中電中用、南電南用的區域電力均衡政策，更重要的，可以有效減少空污，政府部門對此樂觀其成，也期盼政府與民間共同推動。

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