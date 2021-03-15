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啤酒罐飄起來了！　自己動手做「魔術酒鬼趴踢蛋糕」超療癒

▲▼ 魔術酒鬼趴踢蛋糕　做法 。（圖／）

生活中心／綜合報導

好朋友或是家人的生日快到了，想要自己做蛋糕送他們嗎？超吸睛的「魔術酒鬼趴踢蛋糕」是個不錯的選擇！運用巧思讓啤酒罐「飄起來」了，絕對是個充滿視覺震撼的蛋糕，也能為派對增添不少驚喜，吸引在場的親朋好友拍照打卡。

事前準備Preparation

1. 抹好奶油的 6 吋海綿蛋糕（冷凍）
2. 染好的咖啡色翻糖約500g
3. 染好的黃色翻糖約50g
4. 白色翻糖約10g

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工具準備Tools

1. 蛋糕轉台
2. 擀麵棍
3. 刷筆
4. 水果刀
5. PIZZA 刀
6. 長尺
7. 吸管
8. 牙籤數支
9. 長竹籤一支
10. 棉花糖150g
11. 咖啡色食用色素
12. 啤酒空罐
13. 字母壓模
14. 金色色液
15. 翻糖工具一隻

作法：

步驟1：將咖啡色翻糖擀成長條形。

▲▼ 魔術酒鬼趴踢蛋糕　做法 。（圖／）

步驟2：利用尺量蛋糕高度，寬度比蛋糕高1 cm 即可。

▲▼ 魔術酒鬼趴踢蛋糕　做法 。（圖／）

步驟3：利用緞帶或綿線量出蛋糕圍，去掉多餘翻糖。

▲▼ 魔術酒鬼趴踢蛋糕　做法 。（圖／）

步驟4：利用尺輕輕壓出等寬，再用翻糖工具隨興壓出紋路。

▲▼ 魔術酒鬼趴踢蛋糕　做法 。（圖／）

步驟5：輕輕提起翻糖片圍上蛋糕，利用小刀切掉多餘。

▲▼ 魔術酒鬼趴踢蛋糕　做法 。（圖／）

步驟6：中間堆滿棉花糖。

▲▼ 魔術酒鬼趴踢蛋糕　做法 。（圖／）

步驟7：取多餘翻糖做出長條，插上牙籤放旁邊風乾再插上當作手把。

▲▼ 魔術酒鬼趴踢蛋糕　做法 。（圖／）

步驟8：將咖啡色素加點VODKA 酒調色，利用刷具刷上蛋糕做出漸層感。

▲▼ 魔術酒鬼趴踢蛋糕　做法 。（圖／）

步驟9：取較細的刷筆，在凹朝刷上較深的咖啡色。

▲▼ 魔術酒鬼趴踢蛋糕　做法 。（圖／）

步驟10：利用剩下的翻糖做出兩條緞帶，圍在蛋糕上， 同樣刷上咖啡色。

▲▼ 魔術酒鬼趴踢蛋糕　做法 。（圖／）

步驟11：將竹籤刷些水，將白色翻糖不規則黏上，插在蛋糕中間擺上啤酒罐。

▲▼ 魔術酒鬼趴踢蛋糕　做法 。（圖／）

▲▼ 魔術酒鬼趴踢蛋糕　做法 。（圖／）

補充英文字母作法：

步驟1：字母壓模上刷點玉米粉，取一些黃色翻糖揉成小球，塞滿在模具上，再利用水果刀切下來。

▲▼ 魔術酒鬼趴踢蛋糕　做法 。（圖／）

步驟2：依序將字母排列在蛋糕上，再取刷筆沾金色色液體刷在字母上。

▲▼ 魔術酒鬼趴踢蛋糕　做法 。（圖／）

溫馨提醒：

1 蛋糕最好可以提前一天抹好奶油，隔天是冷凍的狀態下操作。
2 英文字母先排BIRTHDAY 再排上層HAPPY，比較容易對齊。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

★本圖文經出色文化授權，摘自《美感升級！在家手作超吸睛造型甜點》。

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