啤酒罐飄起來了！　自己動手做「魔術酒鬼趴踢蛋糕」超療癒

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好朋友或是家人的生日快到了，想要自己做蛋糕送他們嗎？超吸睛的「魔術酒鬼趴踢蛋糕」是個不錯的選擇！運用巧思讓啤酒罐「飄起來」了，絕對是個充滿視覺震撼的蛋糕，也能為派對增添不少驚喜，吸引在場的親朋好友拍照打卡。

事前準備Preparation

1. 抹好奶油的 6 吋海綿蛋糕（冷凍）

2. 染好的咖啡色翻糖約500g

3. 染好的黃色翻糖約50g

4. 白色翻糖約10g

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工具準備Tools

1. 蛋糕轉台

2. 擀麵棍

3. 刷筆

4. 水果刀

5. PIZZA 刀

6. 長尺

7. 吸管

8. 牙籤數支

9. 長竹籤一支

10. 棉花糖150g

11. 咖啡色食用色素

12. 啤酒空罐

13. 字母壓模

14. 金色色液

15. 翻糖工具一隻

作法：

步驟1：將咖啡色翻糖擀成長條形。

步驟2：利用尺量蛋糕高度，寬度比蛋糕高1 cm 即可。

步驟3：利用緞帶或綿線量出蛋糕圍，去掉多餘翻糖。

步驟4：利用尺輕輕壓出等寬，再用翻糖工具隨興壓出紋路。

步驟5：輕輕提起翻糖片圍上蛋糕，利用小刀切掉多餘。

步驟6：中間堆滿棉花糖。

步驟7：取多餘翻糖做出長條，插上牙籤放旁邊風乾再插上當作手把。

步驟8：將咖啡色素加點VODKA 酒調色，利用刷具刷上蛋糕做出漸層感。

步驟9：取較細的刷筆，在凹朝刷上較深的咖啡色。

步驟10：利用剩下的翻糖做出兩條緞帶，圍在蛋糕上， 同樣刷上咖啡色。

步驟11：將竹籤刷些水，將白色翻糖不規則黏上，插在蛋糕中間擺上啤酒罐。

補充英文字母作法：

步驟1：字母壓模上刷點玉米粉，取一些黃色翻糖揉成小球，塞滿在模具上，再利用水果刀切下來。

步驟2：依序將字母排列在蛋糕上，再取刷筆沾金色色液體刷在字母上。

溫馨提醒：

1 蛋糕最好可以提前一天抹好奶油，隔天是冷凍的狀態下操作。

2 英文字母先排BIRTHDAY 再排上層HAPPY，比較容易對齊。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

★本圖文經出色文化授權，摘自《美感升級！在家手作超吸睛造型甜點》。