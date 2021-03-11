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在家自己動手做！　超吸睛「富士山抹茶栗子磅蛋糕」作法公開

▲▼ 在家自己做富士山抹茶磅蛋糕 。（圖／）

▲富士山抹茶栗子磅蛋糕。（圖／出色文化提供）

生活中心／綜合報導

抹茶控看過來！外表超可愛的「富士山抹茶栗子磅蛋糕」擁有濃濃的抹茶香氣，中間還夾著香甜的栗子果肉，吃進嘴裡超有層次感，再配上一口咖啡，就是最完美的下午茶。而其實這款甜點在家就可以自己動手做，只要準備好以下食材，按照步驟一步一步走，就可以完成囉！

食材Ingredients

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無鹽奶油 112g
砂糖 100g
鹽 1/4t
雞蛋 2 顆
優格或牛奶 30g
香草精 1T
萊姆酒 1T
泡打粉 6g
低筋麵粉 170g
抹茶粉 10g
市售熟栗子 80~100g

事前準備Preparation

1. 特殊烤模 : 鹿背蛋糕模
2. 將烤模刷上一層薄薄的奶油
3. 撒上麵粉左右搖晃使其平均沾上麵粉，在桌上敲掉多於麵粉
4. 食材量秤好
5. 無鹽奶油室溫，切成小塊（回復室溫至手指壓按有指痕即可，勿太軟 ！）
6. 麵粉、抹茶粉、泡打粉放在同一鍋，一起過篩

食材秤量好依順序排放：奶油→糖鹽→雞蛋→ 香草精、萊姆酒、牛奶→麵粉→栗子

步驟1：將奶油放入鋼盆，加入砂糖、鹽打發（此時奶油呈現鵝黃色）。

▲▼ 在家自己做富士山抹茶磅蛋糕 。（圖／）

步驟2：奶油呈現白色加入雞蛋，攪拌至完全被吸收（雞蛋要一顆一顆放）。

▲▼ 在家自己做富士山抹茶磅蛋糕 。（圖／）

步驟3：過程中不時刮下鍋邊奶油，整理到平攪拌槳上。

▲▼ 在家自己做富士山抹茶磅蛋糕 。（圖／）

步驟4：將優格、香草精加入鋼盆中攪拌均勻。

▲▼ 在家自己做富士山抹茶磅蛋糕 。（圖／）

步驟5：將麵粉類過篩至盆中，改用刮刀大塊拌勻至看不見粉類。將一些熟栗子壓塊加入麵糊， 稍微拌勻（留下少部份裝飾用）。

▲▼ 在家自己做富士山抹茶磅蛋糕 。（圖／）

步驟6：取一些麵糊至烤模中（大約70 克）， 在上面排整顆的滿熟栗子，再將所有麵糊倒入烤模。

▲▼ 在家自己做富士山抹茶磅蛋糕 。（圖／）

步驟7：烘烤35 ～ 40 分鐘，出爐前可用牙籤插入中心沒有沾粘即可出爐，連模放涼。

▲▼ 在家自己做富士山抹茶磅蛋糕 。（圖／）

步驟8：放涼至手可以摸的程度，利用保鮮膜封住蛋糕（保持蛋糕濕度）。

▲▼ 在家自己做富士山抹茶磅蛋糕 。（圖／）

步驟9：切成喜歡的厚度即可。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

★本圖文經出色文化授權，摘自《美感升級！在家手作超吸睛造型甜點》。

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關鍵字：

抹茶抹茶磅蛋糕作法甜點

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