在家自己動手做！　超吸睛「富士山抹茶栗子磅蛋糕」作法公開

▲富士山抹茶栗子磅蛋糕。（圖／出色文化提供）

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抹茶控看過來！外表超可愛的「富士山抹茶栗子磅蛋糕」擁有濃濃的抹茶香氣，中間還夾著香甜的栗子果肉，吃進嘴裡超有層次感，再配上一口咖啡，就是最完美的下午茶。而其實這款甜點在家就可以自己動手做，只要準備好以下食材，按照步驟一步一步走，就可以完成囉！

食材Ingredients

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無鹽奶油 112g

砂糖 100g

鹽 1/4t

雞蛋 2 顆

優格或牛奶 30g

香草精 1T

萊姆酒 1T

泡打粉 6g

低筋麵粉 170g

抹茶粉 10g

市售熟栗子 80~100g

事前準備Preparation

1. 特殊烤模 : 鹿背蛋糕模

2. 將烤模刷上一層薄薄的奶油

3. 撒上麵粉左右搖晃使其平均沾上麵粉，在桌上敲掉多於麵粉

4. 食材量秤好

5. 無鹽奶油室溫，切成小塊（回復室溫至手指壓按有指痕即可，勿太軟 ！）

6. 麵粉、抹茶粉、泡打粉放在同一鍋，一起過篩

食材秤量好依順序排放：奶油→糖鹽→雞蛋→ 香草精、萊姆酒、牛奶→麵粉→栗子

步驟1：將奶油放入鋼盆，加入砂糖、鹽打發（此時奶油呈現鵝黃色）。

步驟2：奶油呈現白色加入雞蛋，攪拌至完全被吸收（雞蛋要一顆一顆放）。

步驟3：過程中不時刮下鍋邊奶油，整理到平攪拌槳上。

步驟4：將優格、香草精加入鋼盆中攪拌均勻。

步驟5：將麵粉類過篩至盆中，改用刮刀大塊拌勻至看不見粉類。將一些熟栗子壓塊加入麵糊， 稍微拌勻（留下少部份裝飾用）。

步驟6：取一些麵糊至烤模中（大約70 克）， 在上面排整顆的滿熟栗子，再將所有麵糊倒入烤模。

步驟7：烘烤35 ～ 40 分鐘，出爐前可用牙籤插入中心沒有沾粘即可出爐，連模放涼。

步驟8：放涼至手可以摸的程度，利用保鮮膜封住蛋糕（保持蛋糕濕度）。

步驟9：切成喜歡的厚度即可。

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★本圖文經出色文化授權，摘自《美感升級！在家手作超吸睛造型甜點》。