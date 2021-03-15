突破急診室只有西醫刻板印象！花蓮慈院中醫合療獲中醫奉獻獎

▲蔡英文總統頒發中醫奉獻獎，由副院長何宗融代表領獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「第91屆國醫節慶祝大會暨第13屆台北國際中醫藥學術論壇大會」14日在台大醫院國際會議中心正式登場，除了分享中醫藥的最新研究成果與發展趨勢，更邀請了蔡英文總統頒發中醫奉獻獎。花蓮慈濟醫院也以近年來推動中西醫合療及中醫急症處置等卓越成果，由副院長何宗融代表獲獎。

肯定中醫藥界的貢獻，並期許中西醫結合治療的模式，能在臨床上持續發展、精進，造福更多病患。後疫情時代，包括中醫在內，全球的傳統醫學都會更加受到重視，而有這麼優異的成果，都要歸功於中醫藥界長年努力，累積出深厚的研究、研發能量。同時，在中醫師公會全聯會的協助下，讓中醫、西醫雙軌並行照護體系，逐漸發展成熟。

▲何宗融副院長於急診室提供中醫治療。

過去許多人印象中大多認為治療急症就要找西醫，事實上中醫對於包含急性疼痛在內等急症，也有很好的效果。花蓮慈院副院長何宗融自2018年接任之後，積極推動中西醫合療等應用，同時參與全民健康保險中醫急症處置計畫，並於2019年4月18日，突破以往台灣醫院急診室只有西醫醫療服務之刻板印象，在花蓮慈院急診室成立「急診中西醫整合醫療專區」，成為東台灣首家醫院在急診室提供專屬中西醫合療的專床專區。

全民健保中醫急症處置計畫，主要針對急診常見病症，藉由中醫介入處置，達到減輕急診壅塞，減少病人反覆進出急診或治療於急診觀察區的目的。根據統計，花蓮慈院推動中醫急症處置計畫，累計服務量將近全台灣服務量的五成。何宗融副院長表示，這是全體團隊努力的成果，因為大家都有共同的目標，就是希望幫助病人解除病苦。

▲花蓮慈濟醫院何宗融副院長。

由何宗融副院長帶領的中醫部團隊主責，包含醫療、護理、醫藥及行政團隊共同協力守護健康，目前在花蓮慈院中西醫合療不只是應用於門診及住院醫療上，急診醫療也能接受到中醫的醫療服務，為東台灣急診醫療史留下重要的里程碑。何宗融副院長也特別感謝慈濟基金會證嚴上人的支持，鼓勵團隊研發中醫治療及中醫藥的應用，並獲得花蓮慈院院長林欣榮的肯定與推動中西醫合療。

透過中醫合療提供適切的醫療服務，不但是解決病人的問題，更能提升急症照護品質。何宗融副院長以針灸為例，有時用上西醫藥嗎啡仍無法解決的急性疼痛問題，透過針灸可幫助快速舒緩，利用針灸對急性疼痛有立即性的效果，讓病人舒緩疼痛。花蓮慈院落實中醫與西醫各科合作，跨越慢性期和急性期傳統分工，採團隊運作，針對病人的需求，提供醫療服務，不但獲得中醫奉獻獎，同時成為東部地區的中醫療法特色。

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